Türk Telekom'da yüzler gülüyor

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Türk Telekom'un deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibini 78-77 yenmesi ve takımın play-off'lara yükselmesini değerlendirdi.

Kıraç, Ankara temsilcisinin Avrupa'da önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, "Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iki yıl üst üste play-off'lara kalma başarısı gösteren Türk Telekom, Türkiye'nin Avrupa'daki gururu olmuştur." dedi.

Oyuncularının önemli bir mücadele örneği gösterdiğini ve tam 19 sayı geriden gelerek galibiyete imza attıklarını anlatan Kıraç, "Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Karakterli bir mücadele ortaya koydular. Son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmayarak maçtan galip ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde mücadele ettiğini kaydeden Kıraç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hak ettiğimiz yere gelmemiz için oyuncularımız canla başla mücadele ediyorlar. Ligde ilk 4 takım arasında yer almamız ve iki yıldır Avrupa arenasındaki başarımız, oluşturduğumuz yönetim kültürünün önemli bir göstergesi. Adım adım giderek, şehrimize kupa kazandıracak bir yapılanmanın temellerini attık. Önümüzdeki süreçte takımımızın daha da başarılı olacağına inanıyorum."