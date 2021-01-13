Türk Telekom, yapay zekâ tabanlı ağlar konusunda faaliyet gösteren ABD'li Juniper Networks ile 5G’yi destekleyen teknolojilerinde iş birliği yaptı. Anlaşma ile Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü (RIC-Radio Intelligent Controller) teknolojisi, Juniper tarafından dünyaya açılacak. 1996 yılında ABD'de kurulan Juniper Networks 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor

AFET ANLARINDA ÇÖZÜM SAĞLIYOR

RIC, Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren kritik işleve sahip. Bir nevi trafik yoğunluğunu düzenliyor. Dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor. Dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün olacak.

Toplantıda verilen bilgiye göre iş birliği, Türk Telekom başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ​​ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dâhil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak.

NETSIA'NIN TEKNIK KADROSU JUNIPER'E TRANSFER EDİLECEK

Türk Telekom’un, tüm yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek amacıyla 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması hedefleniyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek. Netsia'nın 10 kişilik kadrosu bulunuyor.

GELİR PAYI YILSONU KAPANIŞINDA AÇIKLANACAK

Anlaşmanın koşulları ve detayları, ürünün satışından Argela'nın ve Türk Telekom'un alacağı gelir payı yatırımcılarla birlikte yapılacak yılsonu kapanışında açıklanacak. Türk Telekom'un 3.çeyrek sonuçlarına göre şirketin iştirakleri Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın üçüncü taraftan elde ettikleri gelirler, 3. çeyrekte yıllık yüzde 60’tan fazla büyüme kaydetti. Bu gelirlerin konsolide gelirler içerisindeki payı 2019'un 3. çeyreğinde yüzde 6.5 iken 2020'nin aynı döneminde yüzde 9’a yükseldi. Üçüncü çeyrek konsolide gelirlerdeki büyümenin yüzde 22’si bu iştiraklerin üçüncü taraf gelirlerindeki artıştan kaynaklandı.

Online imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “İş birliğimiz ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık” dedi. Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını kaydeden Önal ''Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık.” dedi.

İŞBİRLİĞİ GENİŞBANTA TAŞINABİLİR

juniper ve Netsia'nın iş birliğini SDN özellikli geniş bant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladığını aktaran Önal "Birlikte dünya çapında 5G’nin standartlarını belirleyecek teknolojiye ve güce sahibiz" ifadesini kullandı.

'5G İHALESİYLE İLGİLİ 2023 YILINA DOĞRU SİNYAL ALINABİLİR'

Önal, 5G ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bazı noktalarda lokal olarak testlerin yapıldığını aktardı. Önal 5G ihalesiyle ilgili olarak da 2022- 2023 yılına doğru sinyal alınabileceğini öngördü.

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim de 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğunu kaydetti. Rahim ''Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik iş birliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası, kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.” dedi.

'YENİ BİR TEKNOLOJİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Argela CEO'su Bülent Kaytaz da, Argela’daki mühendislik gücünün de Netsia için uluslararası projeler için çalıştığını vurguladı. Kaytaz ''Juniper’a kullanım hakkı verilen bu ürünün geliştirilmesi için 10 kişilik bir ekip Ar-Ge yapıyor. Bu ürünün ortaya çıkması için de Türk mühendisler ve Argela kullanılıyor'' dedi. Kaytaz en az RIC kadar büyük yeni bir teknolojiyi Türkiye’de Türk Telekom ile beraber dünyada da Juniper ile sunmak için çalıştıklarını kaydetti.