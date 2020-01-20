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HaberlerTeknoloji

Türk Telekom'dan internet sorunu ile ilgili açıklama geldi

İnternet erişimi ile ilgili gün içinde yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı

türk telekom
HABERTURK.COM

Öğle saatlerinde internet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, siber saldırı vurgusu yapılırken, saldırıların Türk Telekom’un DNS'lerine yönelik yapıldığı bildirildi.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, 

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır. Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir. Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi yer aldı.

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