Reuters

Türk Telekom sürdürülebilir büyüme strateji kapsamında iki genel müdür yardımcılığı pozisyonunu birleştirirken, satışları da bireysel ve kurumsal olarak ikiye böldü.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme ile Strateji, Planlama ve İş

Geliştirme genel müdür yardımcılıkları birleştirilerek Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu

oluşturuldu. Pozisyona Barış Karakullukçu atandı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Satış Genel Müdür Yardımcılığı ise kurumsal ve bireysel satış genel müdür yardımcılıkları olarak ikiye bölündü. Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığına Burak Ersoy atandı. Değişiklikler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.