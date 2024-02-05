Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Polonya ekibi Slask'la karşılaşıyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Slask ile karşılaşacak.
BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Polonya ekibi Slask ile karşılaşacak.
Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Turnuvadaki son 8 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 6. sırasında bulunuyor.
Başkent ekibinin evinde 80-71 yenildiği Slask ise 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.