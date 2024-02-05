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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Polonya ekibi Slask'la karşılaşıyor - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Polonya ekibi Slask'la karşılaşıyor

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Slask ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:44
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        Türk Telekom, Slask deplasmanında!
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        BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Polonya ekibi Slask ile karşılaşacak.

        Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Turnuvadaki son 8 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 6. sırasında bulunuyor.

        Başkent ekibinin evinde 80-71 yenildiği Slask ise 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

        Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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