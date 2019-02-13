Türk Telekom: 85 - Galatasaray Doğa Sigorta: 79
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Alper Özgök
Türk Telekom: Landesberg 27, Redding 8, Gabriel 6, Campbell 9, Stimac 21, Kaya Peker 2, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım 2, Fikret Can Akın 1, Metin Türen 3, Polat Kaya
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 12, Harrison 11, Hayes 13, Auguste 21, Göksenin Köksal 12, Klobucar, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz 2, Caner Erdeniz 3
1. periyot: 22-22
Devre: 38-41
3. periyot: 64-57
Beş faulle çıkan: 39.30 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)
Karşılaşmaya rakibine oranla iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Webster ve Harrison'ın basketleriyle ilk dakika içinde 5-0'lık üstünlük sağladı. İlk sayılarına Gabriel ile ulaşan Türk Telekom, boyalı alandan Stimac, dış atışlardan da Redding ile sonuca giderek 5. dakikada 10-8'lik skorla öne geçti. Harrison-Auguste ikilisiyle rakip savunmayı aşan sarı-kırmızılılar, Landesberg'i durdurmakta zorlanınca ilk çeyrek 22-22 eşitlikle tamamlandı.
Skor açısından kısır başlayan 2. periyotta Landesberg ve Redding ile sayılar bulan Türk Telekom, 14. dakikaya 28-24 üstün girdi. Özellikle Hayes'in sayılarıyla tempoyu artıran Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin de katkısıyla 18. dakikada 37-36'lık skorla yeniden öne geçti. Harrison'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle üstünlüğünü sürdüren İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 41-38 önde gitti.
Karşılıklı basketlerle girilen 3. çeyrekte Landesberg ile yüksek yüzde yakalayan Türk Telekom, 24. dakikada skor üstünlüğünü eline aldı: 49-48. Yunus Emre Sonsırma'nın dış, Stimac'ın pota altı basketleriyle kontrolü elinde tutan başkent ekibi, 28. dakikayı 60-57 önde geçti. Periyot, 64-57 Türk Telekom lehine tamamlandı.
Final çeyreğine yüksek şut yüzdesi yakalayarak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Hayes'in 3 sayılık basketleriyle 12-5'lik seri bularak 35. dakikada beraberliği yakaladı: 69-69. Campbell'in sayılarıyla hücumdaki suskunluğuna son veren Türk Telekom, Webster'ın basketine engel olamayınca Galatasaray Doğa Sigorta, son 2,5 dakikaya 73-72 üstün girdi. Landesberg ile art arda sayılar üreten Türk Telekom, bitime 1 dakika 8 saniye kala 77-75'lik skorla yeniden öne geçti. Kalan sürede taktik faullerde başarı yakalayan Türk Telekom, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.
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