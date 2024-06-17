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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom Javon Bess'i kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom Javon Bess'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li kısa forvet Javon Bess'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:51
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        Türk Telekom Bess'i kadrosuna kattı
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, ABD'li kısa forvet Javon Bess'i kadrosuna kattı.

        Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Alman ekibi Würzburg Baskets'te forma giyen 28 yaşındaki Bess'le sözleşme imzalandı.

        Geçen sezon Almanya Süper Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen 1.98 metre boyundaki Bess, sezonu 10.4 sayı, 5.2 ribaund, 1.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

        Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Telekom, Mahi Ağva, Anthony Brown'dan sonra üçüncü transferini Bess'le gerçekleştirdi.

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