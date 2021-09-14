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Türk Telekom Online İşlemler, en popüler 2. uygulama seçildi

Türk Telekom'un Online İşlemler uygulaması, bağımsız mobil uygulama pazar araştırmaları şirketi App Annie'nin Türkiye'de en popüler yerli uygulamalar listesinde 2. sırada yer aldı.

Türk Telekom Online İşlemler, en popüler 2. uygulama seçildi
AA

Türk Telekom açıklamasına göre, online alışverişten bankacılığa kadar pek çok sektörde mobil alışkanlıkları ortaya koyan liste, 2021'in ikinci çeyreğinde Türkiye'de App Store ve Google Play'deki ortalama aylık aktif kullanıcı sayısına göre hazırlandı.

- "Türk Telekom müşterileri Online İşlemler'i sevdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Dijital Kanallar Yönetimi Grup Müdürü Salih Çiçek, "Mobil, evde internet ve ev telefonu aboneliklerine ait birçok işlemin tek bir uygulama üzerinden yapılabildiği Online İşlemler'i, Türk Telekom müşterileri çok sevdi. Türk Telekom olarak dijitalleşmedeki uzmanlığımızla hem mevcut müşterilerimizin kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek hem de daha çok kullanıcının uygulamadan faydalanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla uygulamamızı her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Online İşlemler'de ödeme yapılabiliyor, tarife bilgileri görülebiliyor

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom'un Online İşlemler mobil uygulaması ile müşteriler, güvenli ve hızlı ödemeye ek olarak tarife ve paket bilgilerini görebiliyor, kalan kullanımlarını sorgulayabiliyor ve fatura detaylarını inceleyebiliyor.

Ayrıca, Online İşlemler'de "Sil Süpür" ile bol GB, dakika ve Muud Premium gibi hediyelerin de dahil olduğu sürprizler, "Bana Özel" ile avantajlı kampanya ve paketler, "Bi'Dünya Fırsat" ile de anlaşmalı markalarda indirimler ve avantajlar sunuluyor.

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