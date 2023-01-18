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Türk Telekom - Towers Hamburg: 98-74 (MAÇ SONUCU)

Türk Telekom, Basketbol 7Days EuroCup B Grubu'nun 11. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 98-74 yendi.

Türk Telekom - Towers Hamburg: 98-74 (MAÇ SONUCU)
AA

Basketbol 7Days EuroCup B Grubu'nun 11. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Almanya'nın Veolia Towers Hamburg ekibini 98-74 yendi.

Türk Telekom, tempolu başlayan maçın 6. dakikasını Berk Demir'in üst üste basketleriyle 12-6 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve 7-0'lık seri bulan konuk ekip, 13-12'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Türk Telekom'un 10 top kaybı yaptığı ilk çeyrek, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Rıdvan Öncel ve Grant'ın arka arkaya üçlükleriyle çeyreğin bitimine 3 dakika 48 saniye kala durumu 40-34 yapan Türk Telekom, konuk ekibin top kayıpları sonrası seriyi sürdürerek farkı çift haneye taşıdı: 44-34. Türk Telekom, soyunma odasına Jones'un smaç basketiyle 48-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan ve Bouteille ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 13 sayıya (58-45) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna 70-61 skor avantajıyla girdi.

Son çeyrekte etkili olarak rakibini oyundan düşüren Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'u 24 sayı farkla 98-74 mağlup etti.

Türk Telekom'da Axel Bouteille 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Jerian Grant 18 sayıyla skora katkı yaptı.

Bu sonuçla Türk Telekom grupta 8. galibiyetini elde ederken, Veolia Towers Hamburg 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Igor Dragojevic (Karadağ), Maxime Boubert (Fransa)

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 6, Berk Demir 5, Grant 18, Bouteille 23, Jones 14, Taylor 12, Erkan Yılmaz 2, Eric 3, Sestina 10, Mehmet Yağmur 5, Boran Güler, Arda Özdoğan

Veolia Towers Hamburg: Schoormann 4, Meisner 6, Woodard 6, McCullum 15, Childs 2, Polite 16, Philipps 8, Samar 14, Hinrichs, Wohlfarth-Bottermann 3

1. Periyot: 19-19

Devre: 48-39

3. Periyot: 70-61

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