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        Haberler Spor Futbol Türk Telekom'un konuğu Bourg Basket - Futbol Haberleri

        Türk Telekom'un konuğu Bourg Basket

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında yarın sahasında Fransa'nın Bourg Basket takımını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:58
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        Türk Telekom'un konuğu Bourg Basket
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        BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın evinde Fransız ekibi Cosea JL Bourg Basket'i konuk edecek.

        Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

        Başkent ekibi, organizasyonda 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

        İlk yarıda oynanan mücadelede Türk Telekom, deplasmanda rakibine 67-63 yenilmişti.

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