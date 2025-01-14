Türk Telekom'un konuğu Volia Towers
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını ağırlayacak.
Giriş: 14.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:54
BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında Türk Telekom, yarın evinde Alman ekibi Veolia Towers'ı ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, organizasyonda 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Almanya temsilcisi ise 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.
Türk Telekom, ilk yarıda deplasmanda oynanan maçta rakibine 89-77 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ