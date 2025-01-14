Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom'un konuğu Volia Towers - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom'un konuğu Volia Towers

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom'un konuğu Volia Towers!
        ABONE OL

        BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında Türk Telekom, yarın evinde Alman ekibi Veolia Towers'ı ağırlayacak.

        Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

        Başkent ekibi, organizasyonda 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Almanya temsilcisi ise 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.

        Türk Telekom, ilk yarıda deplasmanda oynanan maçta rakibine 89-77 yenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        PFAPA sendromu nedir?
        PFAPA sendromu nedir?
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem