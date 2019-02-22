Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, Türk Telekom'un 2005'te özelleştirildiği tarihten bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümü için 34,7 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, ayrıca ülkeye 282 bin kilometre fiber ve hanelerin yüzde 90’dan fazlasına da altyapı ulaştırdığını vurguladı.
Tahvil ihracına gelen talep hakkında değerlendirmede bulunan Aktan, "Bugün, tahvil ihracımıza 5 kat talep almış olmak, güçlü bilançomuz, rekor büyümelerimiz ve etkin nakit yönetimimizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi." ifadesini kullandı.
Aktan, Türk Telekom'un 2018 faaliyet yılında rekor yüzde 12,6 büyümeyle 20,4 milyar lira gelir elde ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bu dönemde Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise etkin maliyet ve gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 5,7 puanlık artışla son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı. Üstelik, Türkiye'yi geleceğe bağlama hedefimiz doğrultusunda çalışırken finansman çeşitliliğimizi de etkin bir şekilde yönetiyor ve net borcumuzu güvenilir bir seviyede koruyoruz. Net borcumuzun FAVÖK'ümüze oranının benzer global telekom şirketlerinin epey altında 1,86 seviyesinde olması da bunun en önemli ispatı. Bu tahvil ihracı sayesinde, mevcut borçlarımızın vadesini uzatarak tekrar finanse etmekle kalmadık aynı zamanda benzer şirketlere göre daha düşük seviyede olan borçluluk oranımızı da koruduk. Tahvil ihracımıza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.