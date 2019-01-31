Geçtiğimiz yıl son 10 yılın rekorlarına imza atan Türk Telekom, 2018'de 4,3 milyon net abone kazanımı ve son çeyrekte 2,2 milyar TL net kar ile 2019'a güçlü bir giriş yaptı.

Toplam abone sayısını 46 milyona yükselten şirket, yüzde 12,6'lık yıllık büyüme rakamıyla 2018'de 20,4 milyar TL gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artışını da kaydetti.

Şirketin, FAVÖK'ü, 2018 sonunda önceki yıla göre yüzde 30,7 artışla 8,4 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı ise yıllık 5,7 puan iyileşme ile son yedi yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3'e ulaştı.

Paul Doany, Türk Telekom'un son çeyrek rakamları ve 2018 yılı performansına ilişkin bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl şirketin stratejik hedeflerinden birinin internet penetrasyonunu artırmak olduğuna işaret eden Paul Doany, bu konunun kendileri için anahtar öneme sahip olduğunu söyledi.

Doany, bu hedefi uygun fiyatlı bir giriş paketi sunarak gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle data kullanımını artırmayı başardık ve Türkiye'deki toplam hane halkı başına internet penetrasyonunu yüzde 55'lere çıkarabildik. Hedefimiz bu rakamı yüzde 70 seviyelerine çıkarmak. Bizim için çok kritik olan bir diğer konu da mobil pazar payımızı arttırmak. Pazarın üçte biri seviyesine ulaşmalıyız, yani en az yüzde 30'una. Şu anda yüzde 26'nın üzerinde pazar payına ulaşarak bu hedefimize yaklaşıyoruz.

Toplamda bu yıl 4,3 milyon net abone kazandık ve şirketin karlılığı da arttı. EBITDA yıllık olarak yüzde 30'dan fazla arttı ve döviz kurları dengelenince bu artış da net kara güçlü bir şekilde dönüştü."

Döviz kurlarında dalgalı bir dönem geçirdiklerini anımsatan Doany, bu yıl bu dalgalanmanın daha dengeli hale geleceğini, önümüzdeki çeyrekten itibaren bu operasyonel performansla, tekrar kar üretmeye geri döneceklerini aktardı.

"PAZARIN TOPTANCISI OLARAK, PAZARIN DAHA DA BÜYÜMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Sabit hat yatırımlarına ilişkin bilgi veren Paul Doany, bakırın fiberle değişmesinin önemine dikkati çekerek, şu anda 18,6 milyon haneye fiberi ulaştırdıklarını kaydetti.

Paul Doany, bunun çok önemli bir rakam olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci önemli kısım, mükerrer yatırımın önüne geçmek. Yani eğer Türk Telekom yatırım yapıyorsa, Turkcell ve Vodafone ya da diğer daha küçük operatörler, Telkoder üyeleri, D-Smart, bizim aracılığımızla satış gerçekleştiriyor. Pazarın toptancısı olarak, pazarın daha da büyümesini sağlamalıyız ve bu operatörler aracılığıyla daha çok satış gerçekleştirmeliyiz. Bunu da tekrarları minimuma indirerek yapmalıyız. İşte bu yüzden, yeni bir model yarattık bu modele 'yatırım bedeli katkısıyla uzun süreli kiralama modeli' adını verdik.

Şu anda mesela Vodafone ve Superonline bu modelden yararlanıyor. Bu, gelecek için çok önemli bir model çünkü toplam yatırım harcamalarını düşürüyor. Düşük yatırım harcaması, müşteri için daha düşük ücretler anlamına geliyor. Aksi halde, tekrarlayan yatırımlar varsa, maliyetler de artacak ve bu şekilde hedeflenen internet penetrasyon seviyesine ulaşmak zorlaşacak. Bence, 2018 yılında attığımız önemli bir adımdı bu."

"ARGELA'NIN ULUSLARARASINA YAYILABİLECEK EŞSİZ FIRSATI BULUNUYOR YENİ İŞ BİRLİKLERİ AÇIKLIYOR OLACAĞIZ"

Mobil pazarın, data kullanımında artış yaşayan bir pazar olduğunu anımsatarak şu an müşterilerin daha fazla ihtiyacı olan şeyin data olduğuna dikkati çeken Doany, kişi başına düşen data kullanımının gittikçe arttığına vurgu yaptı.

Paul Doany, ödemeli TV pazarına verdikleri önemden de bahsetti.

Uydu, sabit geniş bant ve mobil üzerinden TV deneyiminin hepsini sağlayabilen tek operatörün kendileri olduğunu belirten Doany, "Ödemeli TV alanı da bizler için önemli. Bu, birçok fırsatlar doğuran bir alan ve pazarda ikinci sıradayız. Bu alanda Tivibu servisimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un uluslararası ölçekteki çalışmalarına da değinen Paul Doany, "Şimdi, uluslararası pazarda dijital ürünler ve hizmetler diye adlandırabileceğimiz konulara olan odağımızın içerisinde uluslararası bir genişleme hedefi söz konusu. 5G'ye geçiş yolunda ve 4,5G dilimleme konusunda Argela'nın uluslararasına yayılabilecek eşsiz bir fırsatı bulunuyor. Yeni iş birlikleri açıklıyor olacağız." bilgisini paylaştı.

"YIL SONU HEDEFLERİMİZİ REKOR RAKAMLARLA GERÇEKLEŞMEYİ BAŞARDIK"

Paul Doany, yıl içinde iki kere yukarı yönlü revize ettikleri yıl sonu hedeflerini rekor rakamlarla gerçekleştirmeyi başardıklarına dikkati çekerek, 2018 yılına pek çok başarı sığdırdıklarını söyledi.

Doany, "Önümüzdeki dönemde faaliyet karlılığımızı artırırken dijitalleşme ve 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisine yatırım yapmaya ve Türkiye'yi geleceğe bağlarken paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2018'i rekor büyüme ve rekor abone kazanımlarıyla geride bıraktıklarını dile getiren Doany, şunları söyledi:

"2018 yılında ulaştığımız finansal sonuçlar, tüm faaliyet alanlarımızın gücünü, dayanıklılığını ve değişen piyasa şartlarına uyum sağlama konusundaki esnekliğimizi başarıyla yansıtıyor. Yıl içinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen faaliyet giderlerimiz ile yatırım harcamalarımızda verimliliğimizi artırdık ve nakit akışı yaratılmasına odaklandık. Pek çok alanda son 10 yılın en iyi performanslarını göstererek rekor büyüme ve rekor abone kazanımlarına imza attık.

2018'de temel iş odaklarımızdan bir tanesi de her zaman olduğu gibi cazip ve kullanıcı dostu dijital çözümlerimiz aracılığı ile müşteri deneyimini iyileştirecek değerler yaratmak oldu. Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi Tambu, 2018'de 8,3 milyon indirmeye ulaşırken abonelerimizle başlıca temas noktamız olan Online Hizmetler uygulamamız 23,8 milyon indirme rakamına erişti."

Doany, Argela ile 2018'de 5G alanındaki patent sayısını 17'ye, tüm branşlardaki patent sayısını ise 26’ya çıkardıklarını bildirdi.

Doany, "Türk Telekom, verimli bir çizgide artan performansı, yeni ortaklık yapısı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla sağlam ve güçlü duruşunu sürdürecek. Önümüzdeki dönemde faaliyet karlılığımızı artırırken dijitalleşme ve 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisine yatırım yapmaya ve Türkiye'yi geleceğe bağlarken paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TÜRK TELEKOM'UN 2018 PERFORMANSI

Türk Telekom'un, 2018 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarına göre, şirket, geçtiğimiz yıl pek çok göstergede rekorlar kırdı.

Rekor abone artışı, çift haneli büyüme rakamı ve yüksek faaliyet karlılığı, Türk Telekom'un 2018 yılına damga vuran ana unsurları olurken, şirketin yıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı bir önceki yıla göre 4,3 milyon artışla 46 milyona yükseldi.

Geçtiğimiz yıl, yüzde 12,6 büyüme ile 20,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un FAVÖK'ü de geçen yıla göre yüzde 30,7 artarak 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,7 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı.

Yıl boyunca elde edilen rekor yeni abone kazanımı, FAVÖK’teki güçlü büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek yıllık artış ile operasyonel olarak oldukça başarılı bir yılı geride bırakan Türk Telekom, başarılı performansı ile dördüncü çeyrekte 2,2 milyar TL net kar elde etti.

Öte yandan, Türk lirasının dolar ve avro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı, yıllık bazda 1,4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu.

Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net karı, geçen yıla göre yüzde 39 seviyesinde yüksek bir artışla 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2018'DE 4,1 MİLYAR TL YATIRIM

Geçtiğimiz yıl, ekonomiye duyduğu güvenin ve 2023 Türkiye'sine olan inancının göstergesi olarak yatırımlarına devam eden şirket, 2018 yılında 2017'ye göre yatırım harcamalarını yüzde 27 artırarak 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Türk Telekom'un 2018 yıl sonunda sabit internet abone sayısı son 10 yılın en iyi performansı olan 1,2 milyon yıllık net artış ile 10,9 milyona yükselirken fiber abone sayısı da 3,6 milyona çıktı.

Şirketin, yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, son 10 yılın en iyi abone artışı olan toplam 768 bin yıllık net abone kazanımıyla 14,4 milyona yükseldi.

Mobil abone sayısı, 1,9 milyon büyüme ile 21,5 milyona yükselen Türk Telekom'un, önceki yıl yüzde 83 olan LTE nüfus kapsama alanı ise yıl sonunda yüzde 91'e ulaştı.

LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yıla göre yüzde 35'ten yüzde 46'ya yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 31 artış ile 6,0 GB'a çıktı.

TİVİBU, 2018 yılında net 886 bin abone kazanımı ile tüketiciyle buluştuğu tarihten bu yana en yüksek artış rekorunu kırarken toplam abone sayısını 3,6 milyona ulaştırdı.

TİVİBU EV abone sayısı ise yıl sonu itibarıyla 1,7 milyona ulaştı ve yıllık 492 bin abone kazanımı ile kendi tarihinde bir rekora imza attı.

Gösterdiği etkili performans ile TİVİBU, ödemeli TV pazarındaki ikincilik pozisyonunu yıl boyunca güçlendirerek korudu.



