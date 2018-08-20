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Türk Telekom’un Günışığı Projesi çocuklarının vizöründen Ara Güler

Türk Telekom’un, Engelsiz Yaşama Derneği ile yürüttüğü Günışığı Projesi kapsamında az gören çocuklar, Ara Güler ile bir araya geldi. Çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Ara Güler, fotoğraf sanatını "İçindeki duygunun dışarıya görsel olarak yansımasından başka bir şey değildir"diye tanımladı.

20.08.2018 - 13:58 | Güncelleme:

Türk Telekom, tıbben görme engelli kabul edilen, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocukları Günışığı Projesi ile hayata bağlıyor. Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği’nin 2014 yılında az gören çocuklar için başlattığı ‘’Günışığı Projesi’’ 4 yıllık süreçte 58 ilde tam 700 çocuğun görme yetisi üst seviyeye ulaştırdı. Günışığı Projesi eğitimini alan onlarca az gören çocuk görme yetilerini artırmakla da kalmadı, göz kaslarını daha fazla çalıştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için yaşadıkları şehrin tarihi yapılarını fotoğrafladı.

Mardin, Urfa, Diyarbakır, Mersin, Sakarya ve İstanbul gibi Türkiye’nin dört bir yanında tarihi eserlerin fotoğrafını çeken çocukların eşsiz kareleri, önümüzdeki günlerde “Az Gören Çocukların Gözüyle Türkiye” temasıyla sanatseverlerle buluşacak.

Az gören gözleriyle kalplerini ortaya koyan çocuklar, kendi bulundukları şehirlerin ardından İstanbul’da da Topkapı Sarayı, Yeni Cami gibi tarihi mekanların fotoğrafını çektiler. Gün Işığı Projesi ile hayata tutunan Berrak Başak, Pelinsu Öztorun, Meriç Pehlivan, Görken Dölkeleş ve Buğlem Naz Şahin İstanbul’u makineleri ile resmettikten sonra duayan sanatçı Ara Güler’in kapısını çaldılar ve çektikleri fotoğrafları kendisine hediye ettiler.

Ara Güler’den çektikleri fotoğraflara tam not alan çocuklar, fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenmek için Ara Güler’e sorular yönelttiler. Çocukların “Picasso’yu nasıl çektiniz?” sorusuna, “Fotoğraf makinesi ile” diye önce esprili bir dille yanıt veren usta sanatçı, “ Fotoğraf içindeki duygunun dışarıya görsel olarak yansımasından başka bir şey değildir” diyerek çocuklara işin inceliklerini anlattı.

Ardından çocuklar duayen sanatçı Ara Güler’in fotoğrafını çekerek, bu anı ölümsüzleştirdiler.

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