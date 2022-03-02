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Haberler Gündem Türk TIR şoförleri, 5 gündür Romanya sınırında
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Ukrayna’daki savaştan kaçan Türk TIR şoförleri, 5 gündür Romanya sınırında

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye dönmeye çalışan Türk TIR şoförleri, Romanya sınırında 5 gündür bekletildiklerini söyledi.

Türk TIR şoförleri, 5 gündür Romanya sınırında
Savaştan kaçan Türk TIR şoförleri, 5 gündür Romanya sınırında
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Türkiye’ye dönmeye çalışan Türk tır şoförleri, Romanya sınırında mahsur kaldı. Uluslararası nakliyat işi nedeniyle Ukrayna’ya gelen tır şoförleri, ülkenin Odessa şehrinde Rusya’nın saldırıları nedeniyle dönüş gemisine binemediklerini ve Ukrayna-Romanya sınırındaki Orlivka Sınır Kapısında 5 gündür bekletildiklerini ifade etti.

Tır şoförlerinden Yunus Çakır, “Ukrayna’nın Odessa şehrinde, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Türkiye’ye giden gemiye binemedik. Etrafımıza füzeler düştü, biz de Romanya sınırına geldik. Ancak sınırdan geçmek için Ukrayna gümrük yetkililerine ödeme yaptığımız halde geçişimize izin verilmiyor. Ukrayna-Romanya sınırdaki Orlivka Sınır Kapısında küçük araçların geçişine izin verilirken, biz Türk tır şoförleri 5 gündür bekletiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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