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Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu: Rasim Öztekin

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, "Seksenler" dizisinin güldüren "Fehmi" karakteri, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti.

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu: Rasim Öztekin
AA

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve köşe yazarlığı da yapan sanatçı, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Öztekin, sahnedeki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi.

Öztekin, 1980'de Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu'yla profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım attı ve 1980-1992 yılları arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul'u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

- Birçok şov ve televizyon programına imza attı

"Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk tiyatrosunun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaşan sanatçı, 1992-1995 yılları arasında da sırasıyla Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte "Müzikomedi", Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve yine Demet Akbağ'la "Mega Show" programlarına imza attı.

Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile "Yeşil Kabare Şovları"nı bir dönem izleyicinin beğenisine sunan Öztekin, 1994'te Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup, oynadı.

Başarılı sanatçı, aynı zamanda Fox'ta "Görevimiz Komedi" ve "Komedi Türk", TRT'de 1990'lı yıllarda "Bak Hele Bak", "Eğrisiyle Doğrusuyla" ve "Biraz Düş, Biraz Gülüş", BRT'de "Eşref Saati" ile Show TV'de "Bizden Size" programlarını sundu.

- "Geniş Aile" ve "Seksenler" dizileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı

Sinemaya ise 1986'a "Bir Günlük Aşk" adlı filmle adım atan Öztekin, "Kurt Kanunu", "Tersine Dünya", "Şans Kapıyı Kırınca", "Vay Arkadaş", "GORA, "Düğün Dernek", "Mandıra Filozofu" ve son olarak "Çalgı Çengi İkimiz"in aralarında bulunduğu birçok filmde rol aldı.

Öztekin, televizyon dizilerine ise TRT'de yayınlanan "Köşe Dönücü" adlı diziyle başladı. Sanatçı, yaşamının son döneminde yer aldığı "Klavye Delikanlıları", "Geniş Aile" ve "Seksenler" dizileriyle de izleyenlerin beğenisini kazandı.

TRT'ye program metin yazarlığı da yapan sanatçı, Akşam gazetesinde ve 2004'te Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Öztekin, ayrıca kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar da kaleme aldı.

Rasim Öztekin, 2005'te Gani Müjde'nin yazdığı, Mehmet Ergen'in sahnelediği "Yıldızların Altında" adlı müzikalde Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'le başrolü paylaştı.

- 2009'da kalp pili takıldı

Çizgi film ve reklam seslendirmeleri de yapan sanatçı, 2006'da "Acemi Cadı" dizisinde "Duman" isimli kediyi seslendirdi. "Boş Gezen ve Kalfası" adlı oyunu 2009'da oynarken rahatsızlanan Öztekin'e kalp pili takıldı.

Usta oyuncu, başta sağlık olmak üzere, "İçimizdeki Balon", "Hayat Ver Organ Bağışı Kampanyası" ve "Rasim Öztekin ile Takside Kalp Yetersizliği Sohbetleri" gibi çeşitli sosyal farkındalık projelerinde de yer aldı.

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuğu, sağlık sorunlarına işaret ederek, 21 Eylül 2020'de oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

Öztekin, Kavuk'u devredeceğiyle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Kavuk'u aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritim problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim."

İlk eşi Zeynep Aslıhan İsbay'dan BKM oyuncularından Pelin Öztekin adında bir kızı olan sanatçı, 2005'te gazeteci Esra Kazancıbaşı ile evlendi.

Gazete köşe yazılarından derlenen "Atış Serbest" adlı bir kitabı da bulunan Öztekin, tiyatro alanında 1988'de Altan Erbulak Ödülleri'nde "En İyi Oyuncu", 1995'te İsmail Dümbüllü Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyuncusu", 2003'te "Afife Tiyatro Ödülleri"nde ise komedi ve müzikal dalında "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçildi.

Rasim Öztekin aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşları, medya ve üniversiteler tarafından da pek çok kez yılın sanatçısı seçildi.

Sanatçı, yaklaşık 41 yıllık meslek yaşamında son olarak 2010'da Kalite Derneği tarafından "En Kaliteli Sanatçı Ödülü"nü, Ayaklı Gazete tarafından "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü ve 2011'de "Yılın Temsili Nasrettin Hocası" ödülüne değer görüldü.

Usta oyuncunun sanat hayatı boyunca rol aldığı bazı tiyatro oyunları, dizi ve sinema filmleri şöyle:

(Tiyatro) - "İstanbul'u Satıyorum", "Do Juan İle Madonna", "Soyut Padişah", "Yorgun Matador", "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu", "Güle Güle Godot", "Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri", "Haldun Taner Kabare", "Çok Tuhaf Soruşturma", "Parasız Yaşamak Pahalı", "Fişne Pahçesu", "Kökü Bitti Zıkkım Zulada", "Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu", "Uzun Donlu Kişot", "Kiralık Oyun"

(Sinema) - "Çalgı Çengi İkimiz", "Düğün Dernek 2", "Mandıra Filozofu", "Düğün Dernek", "Vay Arkadaş", "Gelecekten Bir Gün", "Kanal-İ-Zasyon", "Kabadayı", "Kapılara Dikkat", "Şans Kapıyı Kırınca", "Pardon" ve "G.O.R.A"

(Dizi) - "Klavye Delikanlıları", "Kardeş Payı", "Seksenler", "Geniş Aile", "Komedi Türk", "Eyvah Halam", "Suç Dosyası", "Güzel Günler", "Pertev Bey'in Üç Kızı", "Hırsız Polis", "Dolunay", "Ev Hali", "Yeni Hayat", "Paşa Baba Konağı", "Başka İstanbul Yok", "Boşgezen ve Kalfası", "Fal Bilim Merkezi", "Köşe Dönücü"

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