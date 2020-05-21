Türk Traktör 125 milyon TL yatırım için teşvik belgesi aldı - haberler

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Koç Holding ile CHN Industrial'ın iştiraki Türk Traktör, Adapazarı Erenler'deki traktör montaj fabrikasına önümüzdeki üç yılda yapacağı 125 milyon lira yatırım için teşvik belgesi aldığını duyurdu.

Şirketten bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yatırım için sağlanan destek unsurlarının

sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteği olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Erenler Fabrikası modernizasyon ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 124.958.555 TL tutarındaki yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır" denildi.

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