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Türk turizminde 2021 hedefi yüzde 100 artışla 34 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türk turizm sektörünün Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha avantajlı bir konuma geldiğini belirterek, “2021’de geçen yıla göre yüzde 100’lük artışlarla, toplam 34 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamayı bekliyoruz.” dedi.

Türk turizminde 2021 hedefi yüzde 100 artışla 34 milyon turist
AA

Alpaslan, Moskova'daki temasları kapsamında, Türk turizm sektörü ve Rus pazarıyla ilgili son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

2019’un Türkiye turizmi açısından “olağanüstü” geçtiğine işaret eden Alpaslan, “2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyorduk. Rekor kırarak 52 milyon turisti ağırladık ve 35 milyar dolara yakın turizm geliri elde ettik.” dedi.

Geçen yıla da yüksek beklentilerle girdiklerini belirten Alpaslan, “Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir turizm geliri hedeflemekteydik. Piyasa göstergeleri ve rezervasyonlar bunun rahatlıkla sonuçlanabileceğini gösteriyordu bize. Maalesef, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi turizm oldu ve bu çerçevede biz de turizm açısından mevcut hedeflerimizin gerisine düşmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Türkiye’nin 2020’yi rakip ülkelere kıyasla daha az kayıpla geçirdiğini vurgulayan Alpaslan, “Yine de geçen yılı turizm sektöründe yüzde 65 düzeylerinde bir kayıpla kapattık.” yorumunu yaptı.

- Türk turizminde tüm tedbirler alındı

Alpaslan, salgın etkilerinin 2021’de de devam ettiğine işaret ederek, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı daha da geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye’ye gelecek turistlerin, sağlık açısından güvenli bir tatil yapabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Alpaslan, “Bu çerçevede de başta Rus ziyaretçilerimiz olmak üzere tüm yabancı ziyaretçileri güvenli ve konforlu bir şekilde ağırlayabilecek tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Nisanla beraber turizm sezonunun da açılmasıyla beraber turizmde hareketliliğin başlayıp misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde 2020’e kıyasla önemli bir artış beklediklerinin altını çizen Alpaslan, “2019 rakamlarına ulaşamasak da 2021’de geçen yıla göre yüzde 100’lük artışlarla, toplam 34 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamayı bekliyoruz. Geçen yıl 12,5 milyar dolar civarında bir turizm gelirimiz olmuştu bu sene 23 milyar dolar bandına yükselmesini bekliyoruz.” dedi.

Rusya başta olmak üzere Almanya, Ukrayna, Polonya, İngiltere ve Hollanda pazarlarına yüksek beklentiyle yaklaştıklarını belirten Alpaslan, “Türk turizm sektörü Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha avantajlı bir konumda. Programa geçen yıl haziranla beraber başlamıştık ve ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin, tatillerini yapıp dönene kadar tüm noktalarda sağlık açısından en az riskin oluşturduğu hatta riskin sıfırlandığı ortamlarda tatil yapmalarını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

- Türk turizmi için tanıtım hamlesi

Alpaslan, Türkiye’nin söz konusu avantajıyla birlikte güçlü bir tanıtım yürüttüklerine işaret ederek, “Yabancı turizm yetkililerini ülkemizde ağırlayıp aldığımız tedbirleri yerinde gösteriyoruz. Hedef pazarlardaki yetkililere bu tanıtımları güçlü bir şekilde yaparak, Türkiye’de güvenli bir turizmin olduğunu onlara anlatıyoruz.” dedi.

15 Nisan’a kadar Türkiye’ye gelen her yabancının test yaptırma zorunluluğu olduğunu anımsatan Alpaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“15 Nisan’dan sonra aşılama programı belirli bir düzeye gelmiş, vaka sayıları düşmüş ülkelerde, ülkelerin durumlarına bakarak test zorunluluğunu kaldırmayı değerlendireceğiz. Türk turizmi için 2021 yılının daha güzel, daha iyi ve daha verimli olmasını beklemekteyiz. Tüm yabancıları, tüm dünya vatandaşlarını ülkemize güvenli konforlu kaliteli tatil yapmaya bekliyoruz.”

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