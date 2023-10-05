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        Haberler Dünya Türk vatandaşları için sadece kimlik ve pasaportla gezebileceği vizesiz ülkeler listesi! İşte vizesiz ülkeler!

        Türk vatandaşları için sadece kimlik ve pasaportla gidilebilecek vizesiz ülkeler listesi!

        Vize gerektirmeyen ülkelere sadece pasaport ve kimlikle giriş yapabilirsiniz. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Kimlikle seyahat ederken kapıda vize uygulaması ile çok sayıda ülkeyi görebilirsiniz. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 09:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:34
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        1

        AZERBAYCAN

        90 gün vizesiz ve pasaporta ihtiyaç duyulmadan kimlikle giriş yapılabiliyor.

        2

        KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

        KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

        3

        BOSNA HERSEK

        Bosna Hersek ve Türkiye vatandaşları seyahat ederken kimlikle iki ülkeye de girebilecek.

        4

        GÜRCİSTAN

        90 gün vizesiz ve pasaporta ihtiyaca duymadan kimlikle giriş yapılabiliyor.

        5

        SUUDİ ARABİSTAN

        Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulamasını başlattı.

        6

        MOLDOVA

        Moldova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Ülkeye pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle giriş yapabiliyorsunuz.

        7

        UKRAYNA

        Ukrayna'ya Türk vatandaşları kimlik ile seyahat edebiliyor.

        8

        SIRBİSTAN

        Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına dair kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

        9

        ANDORRA

        90 gün vizesiz olan Andorra, Fransa ve İspanya sınırları arasında yer alan ufak bir ülkedir. Türk vatandaşlarına vizesiz olan Andorra'ya gidebilmek için ilk olarak Fransa veya İspanya topraklarından Schengen vizesi ile geçmek gerekiyor.

        10

        PERU

        Peru'da 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz gezi rotası oluşturabilirsiniz.

        11

        KOSOVA

        Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz olan ülkelerden birisi.

        12

        KARADAĞ

        Karadağ 90 güne kadar vize istemeyen ülkelerden birisi.

        13

        TAYLAND

        Tayland, Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahate izin veriyor.

        14

        MALEZYA

        Malezya 90 güne kadar vizesiz.

        15

        KOLOMBİYA

        Kolombiya 90 güne kadar vizesiz.

        16

        JAPONYA

        Japonya 90 güne kadar vize istemiyor.

        17

        HONG KONG

        Hong Kong 90 güne kadar vize istemiyor.

        18

        GÜNEY KORE

        Güney Kore 90 güne kadar vizesiz olan ülkeler arasında.

        19

        GUATEMALA

        Guatemala, Türk vatandaşlarına 90 gün vizesiz.

        20

        FİLDİŞİ SAHİLİ

        Fildişi Sahili 90 gün vizesiz.

        21

        FAS

        Fas 90 gün boyunca vizesiz.

        22

        ENDONEZYA

        Endonezya 30 gün boyunca vizesiz.

        23

        EL SALVADOR

        El Salvador 90 gün boyunca vizesiz olan ülkelerden.

        24

        EKVADOR

        Ekvador 90 gün boyunca vizesiz.

        25

        DOMİNİKA

        Dominika 21 gün boyunca vizesiz.

        26

        BRUNEİ

        Brunei 30 gün boyunca vizesiz.

        27

        BRİTANYA VİRJİN ADALARI

        30 gün boyunca vizesiz seyahat edilebiliyor.

        28

        BREZİLYA

        90 gün boyunca vize istemiyor.

        29

        BOTSVANA

        90 gün vize istemiyor.

        30

        BOLİVYA

        90 gün vize istemiyor.

        31

        BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

        30 gün vize istemiyor.

        32

        BELİZE

        90 gün vize istemiyor.

        33

        BELARUS

        30 gün vize istemiyor.

        34

        BARBADOS

        180 gün vize istemiyor.

        35

        BAHREYN

        30 gün vize istemiyor.

        36

        BAHAMALAR

        240 gün vize istemiyor.

        37

        ARNAVUTLUK

        90 gün vize istemiyor.

        38

        ARJANTİN

        90 gün vize istemiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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