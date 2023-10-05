Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına dair kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

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ANDORRA

90 gün vizesiz olan Andorra, Fransa ve İspanya sınırları arasında yer alan ufak bir ülkedir. Türk vatandaşlarına vizesiz olan Andorra'ya gidebilmek için ilk olarak Fransa veya İspanya topraklarından Schengen vizesi ile geçmek gerekiyor.