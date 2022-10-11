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Vatandaşların Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor!

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerine gitmek üzere aldığı Schengen vizesi hakkında bir süredir sıkıntılar gündemde yer alıyordu. Bu konuyla ilgili gelişme bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleşiyor.

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  • Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru, ülkeleri

    Vatandaşların yaşadığı Schengen vizesi sorunu bugün Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi Genel Kurulu’nda tartışılacak.

    Meclise Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor analizi hazırlandı.
  • Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru, ülkeleri

    Vize alımlarında, yaşanan sıkıntılar meydana getirildi.

    Raporda, Schengen Bilgi Sistemi’nin Schengen bölgesini içeren ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı aktarıldı.
  • Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru, ülkeleri

    Shvengen vize başvurularına yanıtların isteğe göre verildiği belirten AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, “Hem AB müktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Shvengen vizesi uygulamaları” diye konuştu.
  • Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru, ülkeleri

    2022 YILI SCHENGEN VİZESİ İÇİN KONSOLOSLUKLARA ÖDENEN BAŞVURU ÜCRETLERİ

    ÜLKE

    VİZE ÜCRETİ

    BAŞVURU MERKEZİ

    ALMANYA

    80 EURO

    380 TL

    AVUSTURYA

    80 EURO

    450 EURO

    BELÇİKA

    848 TL

    263 TL

    FRANSA

    80 EURO

    40 EURO

    İSPANYA

    97 EURO

    19 DOLAR

    MACARİSTAN

    80 EURO

    25 EURO

     
  • Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru, ülkeleri

    Raporda Türk tarafının yapıcı önerilerinin de yer aldığını belirten Altunyıldız, “"Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım" açıklamasında bulundu.
  • Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru, ülkeleri

    2019-2020-2021 SCHENGEN VİZESİNE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI

    ÜLKE

    2019

    2020

    2021

    ALMANYA

    253.014

    75.280

    93.592

    YUNANİSTAN

    148.551

    27.126

    38.402

    FRANSA

    143.478

    36.545

    45.126

    İTALYA

    114.938

    25.756

    19.741

    HOLLANDA

    75.941

    19.605

    20.798

    İSPANYA

    36.605

    7.524

    10.314

    MACARİSTAN

    23.168

    4.993

    4.989

    AVUSTURYA

    18.623

    4.421

    4.321

    ÇEKYA

    17.543

    4.874

    1.877

    İSVİÇRE

    15.274

    4.275

    7.833

     
  • Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru, ülkeleri

    Türk Grubunun beklentisi ise, Meclis’ten tavsiye kararın verilmesi.

    Altunyıldız, “Tavsiye kararı parametre değişikliğini anlayış değişikliğini, Avrupa ruhunun birlikteliğin gelecek inşasının yeniden yeşermesine dair bir pratiğin gelişmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

     

    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün değerlendirecek.

     

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