Türk ve göçmen sanatçılar

Kültürel iş birliklerini arttırmak, diyalog zemini oluşturabilmek, kamuoyuna mülteci konusunda pozitif mesajlar verebilmeyi amaçlayan programa başta Suriye olmak üzere Mısır, Filistin, Ürdün, Irak, Özbekistan, Doğu Türkistan, Cezayir gibi çok sayıda ülkeden Türkiye'ye göçmen olarak gelmiş yaklaşık 80 sanatçı konuk oldu. Programda Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun (solda) konuşma yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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