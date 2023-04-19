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Haberler Sağlık
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Türk ve İngiliz araştırmacılardan ameliyathane verimliliğini yüzde 40 artıracak çalışma

Bath Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nden araştırmacılar, TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serhat Gül liderliğiyle imza attıkları çalışmayla tıp dünyasında yeni bir dönem başlattı. Paralel işleme prensibiyle geliştirdikleri ameliyat çizelgeleme yaklaşımı sayesinde ameliyathanelerde boşta kalma süresi yüzde 40'a kadar azaltılıyor

Türk ve İngiliz araştırmacılardan ameliyathane verimliliğini yüzde 40 artıracak çalışma
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DHA

İngiltere'de bulunan Bath Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nden araştırmacılar, TED Üniversitesi (TEDÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serhat Gül liderliğinde yürüttükleri çalışmayla ameliyathanelerin kullanım verimini büyük ölçüde artıran bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmada ameliyatların en verimli şekilde planlanabilmesi için birçok faktörün dikkate alınması gerektiği de ortaya çıkarıldı. Bunların başında ameliyat öncesi hazırlıkların tamamlanması, operasyon süresi, hasta durumu, ameliyat ekipmanlarının kullanılabilirliği ve diğer hastaların bekleme süreleri gibi faktörler yer alıyor.

AMELİYATHANELERİN BOŞ KALMA SÜRESİ YÜZDE 40 AZALTILIYOR

Bu projeyle sağlık çalışanlarının verimliliğinin artırıldığına da dikkat çeken TEDÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serhat Gül konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktarıyor:

"Hastaların ameliyat hazırlığının ve anestezi indüksiyonunun ameliyathaneden ayrı bir alanda yapılmasının ameliyathane ve personelin çalışma sürelerinin daha verimli şekilde kullanılmasını sağladığını gösterdi. Yapılan çalışma ilk olarak üroloji servisinde test edildi ve araştırmacıları mutlu edecek sonuçlara ulaşıldı. Hastaların bekleme sürelerini gözeterek ameliyathanenin boşta kalma süresinde ortalama yüzde 40 iyileşme kaydedilebileceği kanıtlandı. Bu araştırmanın hem hastalara hem de sağlık personellerine büyük fayda getireceğine inanıyoruz. Kısıtlı ameliyathane sayısına sahip hastanelerde doğru planlamayla çok daha fazla ameliyatın gerçekleştirilebileceğini öngörüyoruz."

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