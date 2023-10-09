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        Haberler Spor Futbol Türk ve İtalyan federasyonlarının heyetleri EURO 2032 için son toplantısını yaptı - Futbol Haberleri

        Türk ve İtalyan federasyonlarının heyetleri EURO 2032 için son toplantısını yaptı

        2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği için başvuran ve 10 Ekim Salı günü (yarın) UEFA Yönetim Kurulu'na sunum yapacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonları yetkilileri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde son hazırlık toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:39
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        EURO 2032 için son toplantı yapıldı
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        EURO 2032 adaylık sonucunun açıklanacağı 10 Ekim Salı günkü (yarın) toplantı öncesinde UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik, TFF Futbol Elçisi Volkan Demirel, TFF yönetim kurulu üyeleri, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yönetim kurulu üyeleri ile İtalya Futbol Elçisi Gianluigi Buffon katıldı.

        Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, iki ülke yetkililerinin 10 Ekim Salı günü (yarın) UEFA Yönetim Kurulu'na yapılacak son sunumun provasını gerçekleştirdikleri belirtildi.

        UEFA Yönetim Kurulu'nun 10 Ekim Salı günü (yarın) TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

        EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.

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