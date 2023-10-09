Türk ve İtalyan federasyonlarının heyetleri EURO 2032 için son toplantısını yaptı - Futbol Haberleri

Türk ve İtalyan federasyonlarının heyetleri EURO 2032 için son toplantısını yaptı - Futbol Haberleri

Türk ve İtalyan federasyonlarının heyetleri EURO 2032 için son toplantısını yaptı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği için başvuran ve 10 Ekim Salı günü (yarın) UEFA Yönetim Kurulu'na sunum yapacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonları yetkilileri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde son hazırlık toplantısını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.10.2023 - 20:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:39 facebook

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