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Türk ve Lübnanlı yetkililer, ulaştırma alanındaki iş birliğini görüştü

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile ulaştırma alanındaki iş birliğini ve Türkiye'nin Beyrut Limanı'nın yeniden imarı konusunda yapabileceklerini ele aldı.

Türk ve Lübnanlı yetkililer, ulaştırma alanındaki iş birliğini görüştü
Türkiye ve Lübnan'dan iş birliği görüşmesi
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AA

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Bakan Hamiye, Büyükelçi Ulusoy'u, Ulaştırma Bakanlığında kabul etti.

Görüşmede, kara ve deniz ulaşımındaki mevcut iş birliği, özellikle de Lübnan'ın Trablus ve Türkiye'nin Taşucu limanları üzerinden deniz yoluyla yapılan nakliye konusu masaya yatırıldı. Söz konusu deniz ulaşım hattının, Lübnan'ın Türkiye'ye ya da Irak'a, Türkiye'nin de Lübnan'a ihracatı için önemli olduğu vurgulandı.

Taraflar görüşmede, bu alanda iş birliği ve koordinasyonun önemine işaret etti.

Görüşmede ayrıca, Türk şirketlerinin, Beyrut Limanı'nın ve buradaki buğday silolarının yeniden inşası konusunda yapabilecekleri, Lübnan'daki iç savaş döneminde (1975-1990) atıl hale gelen demir yolunun yeniden inşası ve işletilmesi ve Türkiye'nin bu alanda sunabileceği yardım değerlendirildi.

Hamiye'nin, Türkiye'den, Lübnan limanlarına gelen mal ve ürünlerin taranmasında kullanılan gelişmiş cihazları tedarik etmesini istediği, Ulusoy'un da bu talebi Türk makamlarına iletme sözü verdiği aktarıldı.

Ulusoy'un ise görüşmede, 14 Ekim'de Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde yaşanan ve 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı olaylar nedeniyle Bakan Hamiye'ye başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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