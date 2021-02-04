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Türk ve Mısırlı çift Ordu'da dünya evine girdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Yunus Emre Çiçek, Mısırlı Sohila Atef Elsayed ile evlendi.

Türk ve Mısırlı çift Ordu'da dünya evine girdi
AA

Çiçek, 2017 yılında Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde İlahiyat Bölümü'nde okuduğu sırada Arapça öğrenmek için bir sosyal medya grubuna katıldı.

Yunus Emre Çiçek, gruptan tanıştığı Mısırlı Elsayed ile bir süre sonra evlenme kararı aldı.

Çiçek ve Elsayed 2018'de ailelerin de katılımıyla Mısır'da Nil Nehri kenarında nişanlandı.

Çift, 30 Aralık 2020'de Lübnan'da kıydıkları nikahın ardından düğünlerini ise Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptı.

24 yaşındaki Çiçek, AA muhabirine, 4 yıl içinde yaşadıkları tüm sorunlara rağmen evlenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mısırlı 23 yaşındaki gelin Elsayed ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugün bizim yeniden doğumumuz. Nişanda ben Nil Nehri'nin geliniydim, şimdi Karadeniz'e gelin oldum. Çok güzel bir şey. Türkiye benim ikinci evim." ifadesini kullandı.

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