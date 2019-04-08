Son yıllarda müteahhitlik sektörünün en canlı piyasalarından biri haline gelen Katar pazarına büyük önem veren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu üç ihracatçı birliğinin çeşitli faaliyetler ile boy göstereceği pazarda sektörel ticaret heyeti, fuar katılımı ve resepsiyon etkinlikleri ile Katarlı firmalarla üç gün boyunca bir araya gelecek.
Katar'da yapı sektörüne yönelik olarak düzenlenen Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı (Project Qatar) Türk firmalarının güç gösterisine sahne olacak. 29 Nisan–1 Mayıs 2019 tarihleri arasında başkent Doha’da düzenlenecek olan fuarda Türkiye üç ihracatçı birliği ile yer alacak. Fuardaki etkinlikler İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Ticaret heyeti ile başlayıp İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) resepsiyonu ile devam edecek. Fuar süresince Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADDMİB) ise info stant ile katılım gösterecek. Türkiye bu fuara toplam 39 firma ile katılacak.
Katar'da müteahhitlik sektörünün son dönemde çok canlı olduğunu belirten İDDMİB bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, fuar ile eş zamanlı olarak İDDMİB bünyesinde yapı malzemelerine yönelik bir sektörel ticaret heyetinin de organize edildiğini belirtti. Ticaret heyetinde 16 firmanın olacağını kaydeden Urfalılar, ülke genelindeki önde gelen satın almacılarla buluşacaklarını kaydetti.
TÜRKİYE DAHA FAZLA PAY ALABİLİR
Katar'ın Türkiye için önemli bir ihracat pazarı olduğunu söyleyen Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, 2022 Dünya Kupası ve Katar 2030 vizyonu çerçevesinde altyapı, üstyapı ve endüstriyel projelerin devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde Katar’da kamu özel sektör işbirliğinde yeni projelerin hayata geçmesinin de beklendiğini anlatan Urfalılar, Türkiye olarak pazardan daha fazla pay alabileceklerini söyledi. Ayrıca, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) fuarda yer alan Türk firmalarına ve satın almacılara yönelik bir networking resepsiyonu organize ettiğinin bilgisini ekledi.
Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi bünyesinde yer alan Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADDMİB) de info stant ile katılarak; fuara katılan Türk firmalarına destek ve katılamayan firmaların temsilcisi olacaktır. Katar'a en çok ihracat yapan ülkelerin Çin, ABD, BAE, Almanya ve Japonya olduğunu ifade eden Urfalılar, Türkiye'nin de bu ülkelerin arasına girmesi gerektiğini belirtti.
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