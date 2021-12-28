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2018 yılından bu yana MeyDiageo İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Birsen Çevik Akgünlü, Ocak 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere Diageo Kuzey Avrupa Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

Görev yeri Almanya’nın Hamburg şehri olacak Akgünlü'nün yeni görevi kapsamında Almanya, Hollanda, Polonya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve İsviçre’nin yetenek ve kültür stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesinden sorumlu olacağı açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Birsen Çevik Akgünlü, iş hayatına PwC’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başladı. 2 yıl sonra Hewlett Packard’a geçiş yapan Akgünlü, 2001’de British American Tobacco’nun (BAT) Türkiye pazarına girişi sırasında Ücret ve Ek Menfaatler Yöneticisi olarak göreve başladı.

Akgünlü'nün, 2008’de şirketin “ilk Türk İnsan Kaynakları Direktörü” olarak atandığı ve BAT’de geçirdiği 15 yılda çalışan sayısının 25 kişiden 1.500’lere ulaşmasına liderlik ettiği belirtildi.

2016’da PepsiCo Türkiye’ye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak geçiş yapan Akgünlü, Nisan 2018’den bu yana MeyDiageo’da İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyor.