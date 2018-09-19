Vali Bilgin, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki TürkAkım boru hattı sahasını gezerek AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım'ın Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Bilgin, bu projenin gelecek nesiller içinde ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye'nin son dönemde her alanda olduğu gibi enerji alanında da çok ciddi atılımlar yaptığının altını çizen Bilgin, "Özellikle büyük yatırımlar alanında dünyada ikinci sıradayız. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı ve onur meselesi. TürkAkım'ı sayesinde Türkiye çok büyük bir kazanım elde etti. TürkAkım'ı stratejik bir önem taşıyor. Türkiye gaz üretmediği halde gaz satıcısı ve vanayı elimizde tutan bir ülke konumunda demektir. Aslında bu şuna benziyor, sizde doğal gaz yokken veya petrol yokken siz petrol satıcısı, doğal gaz satıcısı haline geliyorsunuz ve dünya da stratejik bir konuma kavuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"2019 YILINDA GAZ AKIŞI SAĞLANACAK"

Gelecek yılın sonlarında hattan gaz akışı sağlanacağını belirten Vali Bilgin, "TürkAkım'ı hattı üzerinden Türkiye'ye 31,5 milyar metreküp gaz transfer edilecek." dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Bilgin, dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım'ın derin sulardaki kısmını döşeyen Pioneering Spirit'in, 7 Ağustos itibarıyla ikinci hat çalışmalarına başladığını hatırlattı.

"DOĞA İLE EN KÜÇÜK BİR SORUN YOK"

Bilgin, TürkAkım'ı çalışmalarında doğa ile en küçük bir sorun olmadığına dikkati çekti.

Bazı marjinal ve dış odakların doğanın tahrip edildiğine ilişkin vatandaşları yanıltmaya çalıştıklarını belirten Bilgin, "Dünyada bugün elektrik kullanıyoruz, klima kullanıyoruz, televizyon kullanıyoruz, çeşitli aletler kullanıyoruz, otomobile biniyoruz bunların hepsi doğanın bir malzemesinden yapılıyor. Bizim buradaki felsefemiz sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir çevre kuralı, TürkAkım projesine baktığımızda doğa ile en küçük bir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin artık güçlü ve yatırım yapabilen bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bilgin, "Ben iyi niyetli vatandaşlarımıza, Kırklarelili hemşehrilerimize Türkiye'deki hemşehrilerime bir şey demiyorum ama kötü niyetli insanlarla beraber dezenformasyon yapan, ülkemizde yatırım yapılmasını engelleyen, ülkenin gelişmesinin önüne set koyan insanları açık ve net olarak kınıyorum. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey şudur; bu il hem turizm kentidir, hem orman kentidir, hem sanayi kentidir ama aynı zamanda gazın ülkemize dağıtıldığı, aynı zamanda da ülkemizden Avrupa'ya satıldığı kenttir. Türkiye bu işi çok iyi beceriyor. Eski Türkiye yok, artık Türkiye dünyada, 47 ülke gezen bir vatandaş olarak söylüyorum bunu çevre konusunda hassasiyetimiz en yüksek düzeyde." diye konuştu.

Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak TürkAkım doğalgaz boru hattının toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak. 930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ