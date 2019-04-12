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Gösterime katılan Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Heyecan ve mutluluğu gözlerinden okunan Türkan Şoray, "İstanbul Film Festivali'nin katkılarıyla gerçekleşen ve bu yılda bu filmi restrore edene gün ışığına çıktığı için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu film sanatın güzelliğini gösteriyor. Yıllar geçse bile değerlendirilebiliyor. On Kadın diye yola çıktı ama 9 kadın ile anlatabildik. Yıllar önceyi anlatıyor. Bana da meslek hayatımda 9 kadını canlandırma imkanı verdikleri için çok mutluyum ve çok güzel bir şekilde karşıladınız, hepinize çok teşekkür ediyorum" sözleriyle noktaladı.