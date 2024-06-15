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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası kızım Yağmur'un doğumu

        Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu

        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Samsun'da katıldığı söyleşide hayatının dönüm noktasını kızı Yağmur'un doğumu olarak nitelendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:07
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördündü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali, çok özel bir ismi ağırladı. Festival kapsamında; Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Samsunlularla buluştu. Samsunlular, Sultan'ı görebilmek için salonu doldurup taşırdı.

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        "BU BANA ALLAH'IN BİR LÜTFU"

        Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Türkan Şoray söyleşisi, Samsunlular'dan yoğun ilgi gördü. Yeşilçam'ın efsane ismi hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Samsun'da olmaktan dolayı duyduğu heyecan ve mutluluktan bahseden Şoray; "Yine dünyaya gelsem yine Türkan Şoray olmak isterdim, bu bana Allah'ın bir lütfu. Bu hangi kula nasip olur? Allah'ıma binlerce şükür" şeklindeki ifadelerini kullandı.

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        "ANNE OLMAK O KADAR GÜZEL BİR ŞEY Kİ"

        "Hayatınızın dönüm noktaları nelerdir?" sorusu üzerine Türkan Şoray; "Bir gün önce mektebe giderken bir gün sonra filmde oynamaya başlamak. Okulumu çok seven bir öğrenciydim, beni sinemaya uygun görüp, anneme teklif ediyorlar ve sinemaya başlıyorum, bu bir dönüm noktası. Evlenmem de hayatımın bir dönüm noktası. Hayatımın en dönüm noktası ise Yağmur'un doğumu, anne olmak. O kadar güzel bir şey ki. Yağmur'dan önce, sadece film çevirmek ve seyircilerimin o filmleri sevmesini isterdim. Seyircilerimizle birbirimizi gördüğümüz zaman sarılmamız, sinemadaki o kuyruklar. Bana sorduklarında, 'Benim sevgilim seyircilerim' diyordum. Ama sonra Yağmur geldi rakip. Şimdi Yağmur'umu da çok seviyorum sizleri de çok seviyorum. Beni hayata bağlayan sizlerin ve Yağmur'un sevgisi. Bana o kadar güç ve moral veriyor ki, yaşama azmi veriyor. Sizler ve kızım için sağlığıma dikkat ediyorum. 'İyi kalmam lâzım' diyorum, 'Türkan kendine dikkat et, yüzüne kremlerini sür' diyorum. Bunları kızıma ve sizlere borçluyum" diye konuştu.

        #Türkan Şoray
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