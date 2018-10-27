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Türkan Şoray'ı duygulandıran açılış

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Türkan Şoray Kültür Merkezi, sanatçının katıldığı törenle açıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, "Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum" dedi

27.10.2018 - 12:30 | Güncelleme: DHA

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı, operadan tiyatroya, sahne ve gösterilerinin yapılacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi törenle açıldı. Merkezin açılışına sanatçı Türkan Şoray, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyurt, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, sanatçılar Tarık Tarcan ve Sümer Ezgü ile sanatçının sevenleri katıldı.

Sanatçı Türkan Şoray'a Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. İlgiden dolayı güçlükle oturacağı alana ilerleyen Şoray'ı, korumalar çembere alarak ilerledi.

TÜRKAN ŞORAY EN MUTLU ANINI YAŞADI

Türkan Şoray'ı vatandaşlar 'Sultan' tezahüratıyla karşıladı. Çok duygulandığını belirten Şoray gözyaşlarını tutamadı. Şoray, "Öylesine mutlu oldum ki bu kadar övgüyü inşallah hak etmişimdir. Hayatımın gerçekten, en kalbi duygularımla söylüyorum, en mutlu anını yaşıyorum. Kültür merkezine adımın verilmesi bana gururların en büyüğünü yaşattı. Hayat boyu bana bu şerefi yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz" dedi.

Konuşmaların ardından Ümit Uysal, sanatçıya kilim ve çiçek hediye etti. Açılış Şoray'ın başrolünü oynadığı film gösterimi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.

MERKEZ HAKKINDA

Projesi Antalya Mimarlar Odası'yla düzenlenen yarışmayla elde edilen Türkan Şoray Kültür Merkezi, bulunduğu bölgeyi yapı bloğuyla boğmayan, 3'te 2'si yeraltında olan yapı kütlesi olarak çevreyi bloke etmeyen, konutları gölgelemeyen mimarisi ve ön tarafındaki rekreasyon alanıyla dikkat çekiyor. Antalya Film Festivali'nin ilk kez düzenlendiği 1964 yılında, 'Acı Hayat' filmiyle festivalin ilk 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan sanatçı olması nedeniyle Türkan Şoray adı verilen merkezde, asansörlü orkestra çukuru olan 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor. Büyük bölümü yeraltında olan merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 31 dakika önce
    Ne mutlu size Türkan Şoray hanımefendi .Başkası gibi halkın sevgisini, saygısını,güzel temennilerini,para ya satmadınız.:thumbsup::clap:????:rose:
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