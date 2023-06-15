Türkan Şoray: Sevgi çok değerdi

"İYİ Kİ ÜRETEN KADINLAR VAR"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise "Kartal'da Kadın Emeği Festivali'miz başladı. Aynı zamanda 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'. Hem Kartal Belediyesi hem Kartal Kaymakamlığı ilçede yaşayan kadın arkadaşlarımızın halk eğitimde ve belediyenin kurslarında yıl boyu ürettikleri ürünleri Kartallı kadınlarla buluşturmuş oldu. Hem onlar hünerlerini sergiliyorlar hem de Kartallı komşularımız beğendikleri ürünleri satın alma fırsatı buluyor. Böylelikle üretici ve tüketiciyi de buluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda Kadın Emeği Festivalimiz'in bugün bir onur konuğu vardı. Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray misafirimiz oldu. 7’den 77’ye herkes Türk sinemasının sultanına ilgi ve sevgisini gösterdi. Biz de ona sevgi ve emek ödülünü verdik. Böyle bir değeri Kartal’da ağırladığımız için hem gururlu hem de mutluyuz. İyi ki üreten kadınlar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘Üreten köylü milletin efendisidir.’ Üreten kadın da kentin efendisidir, bizim efendimizdir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: İHA, DHA