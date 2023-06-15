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Türkan Şoray: Sevgi çok değerdi

Kadın Emeği Festivali'ne onur konuğu olarak katılan Türkan Şoray, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'da canlandırdığı 'Asya' karakteri gözünden sevgiyi yorumladı. "Asya olarak da Türkan olarak da sevgi çok değerli" diyen Şoray, "Sevgiyle dünyada başarılamayacak, halledilemeyecek hiçbir şey yok. Herkes birbirine sevgiyle kucaklaşsa dünya çok güzel olur" ifadelerini kullandı

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DHA

  • Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında Kadın Emeği Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

    Festivale onur konuğu olarak katılan Türkan Şoray, emeğin çok değerli olduğunu belirterek üretime katılan bütün kadınları kutladı.
  • Türkan Şoray: Sevgi çok değerdi - Magazin haberleri

    'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında 'Kadın Emeği' adının verildiği ve birçok etkinliğin yer aldığı festival, Kartal Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

    Aynı gün saat 18.00'de gerçekleşen 'Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor' söyleşisiyle de festivalin onur konuğu olan Türkan Şoray, vatandaşlarla buluştu. Festivale katılanlar Şoray'a yoğun ilgi gösterdi.
  • Türkan Şoray: Sevgi çok değerdi - Magazin haberleri

    Söyleşi sonrası Türkan Şoray'a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından sevgi ve emek ödülü verildi.
  • Türkan Şoray: Sevgi çok değerdi - Magazin haberleri

    "EMEK ÇOK DEĞERLİDİR"

    Türkan Şoray, "Şu an Kartal'dayım. Herhalde bu festivalde özellikle kadın emeği ön plana çıkarılıyor. Daha önce de kitap fuarıymış. Bu çok güzel bir organizasyon. Böyle bir organizasyonda burada Kartallı kadınlarla beraber olmak benim için büyük bir mutluluk olacak. Heyecan içindeyim. Biraz sonra Kartallı kadınlarla buluşacağız. Belki onların el emeğini görme ve inceleme fırsatım olur. Üretime katıldıkları için kadınlarımızın hepsini kutluyorum. El emeği, göz nuru, emek çok değerlidir. Onları şimdiden yanaklarından öpüyorum" diye konuştu.
  • Türkan Şoray: Sevgi çok değerdi - Magazin haberleri

    "SEVGİ ÇOK DEĞERLİ"

    'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı 'Asya' karakteri gözünden sevgiyi yorumlayan türkan Şoray, "Asya' olarak da Türkan olarak da sevgi çok değerli. Sevgiyle dünya da başarılamayacak, halledilemeyecek hiçbir şey yok. Herkes birbirine sevgiyle kucaklaşsa dünya çok güzel olur diyorum" ifadelerini kullandı.
  • Türkan Şoray: Sevgi çok değerdi - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ ÜRETEN KADINLAR VAR"

    Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise "Kartal'da Kadın Emeği Festivali'miz başladı. Aynı zamanda 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'. Hem Kartal Belediyesi hem Kartal Kaymakamlığı ilçede yaşayan kadın arkadaşlarımızın halk eğitimde ve belediyenin kurslarında yıl boyu ürettikleri ürünleri Kartallı kadınlarla buluşturmuş oldu. Hem onlar hünerlerini sergiliyorlar hem de Kartallı komşularımız beğendikleri ürünleri satın alma fırsatı buluyor. Böylelikle üretici ve tüketiciyi de buluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda Kadın Emeği Festivalimiz'in bugün bir onur konuğu vardı. Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray misafirimiz oldu. 7’den 77’ye herkes Türk sinemasının sultanına ilgi ve sevgisini gösterdi. Biz de ona sevgi ve emek ödülünü verdik. Böyle bir değeri Kartal’da ağırladığımız için hem gururlu hem de mutluyuz. İyi ki üreten kadınlar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘Üreten köylü milletin efendisidir.’ Üreten kadın da kentin efendisidir, bizim efendimizdir” ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: İHA, DHA

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