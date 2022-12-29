TÜRKBESD'den 'ikinci el beyaz eşya ithalatı' açıklaması

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 26.12.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliği' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, bakanlığın söz konusu yönetmeliğinin atık özelliği kazanmış ürünlerle ilgili düzenleme getirmeyi hedeflediği kaydedilirken, "Yönetmeliğin ikinci el beyaz eşyaların ithalatının önünü açtığı yolundaki değerlendirmelerin yanlış anlaşıldığı düşünülmektedir" denildi.

Türkiye'nin Avrupa’nın bir numaralı beyaz eşya üretim merkezi olduğuna değinilen açıklamada, "Sektörümüz üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden, yıllık 4.5 milyar dolarlık ihracat ile cari fazla vererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan lokomotif bir sektördür" vurgusu yapıldı.

TÜRKBESD'den yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üretimi ve ihracatı güçlü sektörleri gözeterek gerekli düzenlemeleri yapacağı ve yanlış anlaşılmaların önüne geçeceğinin umulduğu da aktarıldı.