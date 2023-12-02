Türkçe'de karşılığı olmayan anlamlı yabancı kelimeler
Dünya üzerinde yaklaşık 7.000 farklı dil konuşulduğu bilinmektedir. Bu dillerin her birinin kendine özgü kelimeleri ve anlamları vardır. Kelimeler, genellikle o dilin kültürünü, yaşam tarzını veya felsefesini yansıtan kelimelerdir. Örneğin, Japonca'da "wabi-sabi" kelimesi, kusursuzluğun kusur olduğu ve güzelliğin geçici olduğu fikrini ifade eder. Türkçede bu kelimenin tam olarak karşılığı yoktur
NOCNİK - SIRPÇA
Gece seyaht etmeyi seven insan.
MANABAMATE - RAPA NUİ
Aşık olduğunda iştahın kaçması durumu.
GODVAERSVENN - NORVEÇCE
İyi günde yanınızda olan kötü gününüzde ortalıktan kaybolan arkadaş.
SEİGNEUR-TERRACE - FRANSIZCA
Kafede bir kahve içerek masada saatlerce oturmak.
IN LA KESH - MAYACA
Selamlaşırken "Birbirimizin başka yüzleriyiz" anlamına gelir.
TOSKA - RUSÇA
Hiçbir nedeni olmadan hissedilen üzüntü, keder.