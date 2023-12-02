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        Haberler Yaşam Türkçe'de karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler

        Türkçe'de karşılığı olmayan anlamlı yabancı kelimeler

        Dünya üzerinde yaklaşık 7.000 farklı dil konuşulduğu bilinmektedir. Bu dillerin her birinin kendine özgü kelimeleri ve anlamları vardır. Kelimeler, genellikle o dilin kültürünü, yaşam tarzını veya felsefesini yansıtan kelimelerdir. Örneğin, Japonca'da "wabi-sabi" kelimesi, kusursuzluğun kusur olduğu ve güzelliğin geçici olduğu fikrini ifade eder. Türkçede bu kelimenin tam olarak karşılığı yoktur

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:48
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        NOCNİK - SIRPÇA

        Gece seyaht etmeyi seven insan.

        2

        MANABAMATE - RAPA NUİ

        Aşık olduğunda iştahın kaçması durumu.

        3

        GODVAERSVENN - NORVEÇCE

        İyi günde yanınızda olan kötü gününüzde ortalıktan kaybolan arkadaş.

        4

        SEİGNEUR-TERRACE - FRANSIZCA

        Kafede bir kahve içerek masada saatlerce oturmak.

        5

        IN LA KESH - MAYACA

        Selamlaşırken "Birbirimizin başka yüzleriyiz" anlamına gelir.

        6

        TOSKA - RUSÇA

        Hiçbir nedeni olmadan hissedilen üzüntü, keder.

        7

        SAUDADE - PORTEKİZCE

        Bir zamanlar kaybettiğin bir şeyin bir daha asla senin olamayacağını anladığın an yaşanılan his.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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