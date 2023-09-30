Türkçe karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler
Türkçe'de karşılığı bulunmayan ve yabancı dillerde sıklıkla kullanılan kelimeler birçok duyguyu ifade etmek için kullanılıyor. İşte Türkçe karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler.
ESKİMO DİLİ - IKTSUARPOK
Birinin gelmesini beklerken hissedilen öfke anlamına gelir.
HAVAİ DİLİ - AKİKİ
Birisine adres sorduktan hemen sonra adresi unutma durumu anlamına gelir.
TAMİLCE - OODAL
Sevgililerin tartışmadan sonra birbirlerine gösterdikleri yalandan kızgınlık anlamına gelir.
FRANSIZCA - RİRE DANS SA BARBE
Geçmişte yaşanan bir şeyi düşünürken bıyık altından gülümsemek.
İSPANYOLCA - SOBREMESA
Dostlarla yemek yedikten sonra sohbet etmek ve yemeği sindirmek için masada bir süre oturmak.
İSKOÇÇA - TARTLE
Tanınan birini başka biri ile tanıştırırken adını unutma karşısında duyulan utanç duygusu.