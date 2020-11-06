Türkçe sevgisi

AA

Lise 3. sınıf öğrencisi Jerkovic, Türk dizileri sayesinde ilgi duymaya başladığı Türkçeyi iyice öğrenip, üniversite eğitimini İstanbul'da almak istiyor.Haftada iki kez Mostar'a gelen Jerkovic, aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen konuşma kulübüne de katılarak Türkçesini geliştiriyor.Jerkovic, AA muhabirine, eskiden beri Türkçe öğrenmek istediğini, dili öğrenmeye Hırvatistan'da yayınlanan Türk dizileri sayesinde başladığını söyledi.

Babasının bir arkadaşının tavsiyesiyle enstitünün kurslarına kaydolduğunu anlatan Jerkovic, "Burada olduğum için çok mutluyum. Sınırı geçip, buraya geliyorum ve her gelişimde ayrı bir mutluluk yaşıyorum." dedi.

Jerkovic, birçok kişinin farklı motivasyonlarla dil öğrenmek istediğine işaret ederek, "Aslında benim en büyük motivasyonum Türkçe konuşmayı öğrenmek istememdi." ifadesini kullandı.

- Çevresindeki herkese Türkçe öğretiyor

Enstitüde çalışan öğretmenlerin kendileriyle yakından ilgilendiğini ve derslerin ilerleyişinden çok memnun olduğunu vurgulayan Jerkovic, en yakın zamanda bir üst seviyeye geçmek istediğini belirtti.Jerkovic, yaşadığı şehirde kendisinden başka Türkçe bilen olmadığını aktararak, "Ama ben Türkçeye o kadar ilgiliyim ki, ailemde ve çevremdeki herkes sayemde Türkçe bir şeyler söylemeyi öğrendi." dedi.

Henüz üniversitede seçeceği bölüme karar vermediğini ama İstanbul'da üniversite okumayı çok istediğini belirten Jerkovic, "Gelecekte hangi işle uğraşırsam uğraşayım, Türkçenin bana katkısının büyük olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.Jerkovic, Türk geleneklerine de ilgili olduğuna değinerek, "Ayrıca Türk çayını ve yemeklerini de çok beğeniyorum. Umarım, ilk fırsatta İstanbul'da birçok yemeği yerinde denerim." diye konuştu.

Türkçe öğrenme konusunda ailesinin her zaman kendisini desteklediğini vurgulayan Jerkovic, "Haftada iki kez beni buraya getirmeleri kolay değil. Bazen ben kurstayken bekliyorlar, bazen gidip tekrar geri dönüyorlar." dedi.

Jerkovic, Türkçe kurslarının yanı sıra haftada iki kez online konuşma kulübüne de katıldığını belirterek, burada hem Türkçesini geliştirdiğini hem de yeni arkadaşlıklar edindiğini kaydetti.

- Dersler hem fiziksel ortamda hem online yapılıyor

Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber de Nina'nın 2019'da kurslara gelmeye başladığını aktararak, bir öğrencinin sınırı geçip 1,5 saatlik mesafede bir şehre giderek kurslara katılması gibi bir olayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.Ailesinin de Nina gibi Türk kültürüne merak duyduğunu anlatan Dilber, mandalina yetiştiriciliği de yapan ailenin geçen hafta merkeze kendi ürettikleri mandalinalardan getirip, öğrencilere ikram ettiğini ifade etti.

Dilber, Nina'nın kendi şehrindeki Hırvat nüfusla ilişki kurmalarında da aracı rol üstlendiğini vurgulayarak, bölgedeki okula maske ve enstitünün yayınlarından göndereceklerini kaydetti.Daha önce de farklı sebeplerle kurslara katılan öğrencileri olduğunu anlatan Dilber, yaşlı bir kadının dizileri anlamak için, emekli bir doktorun da Türkiye'deki akrabalarıyla iletişim kurabilmek için kurslara geldiğini söyledi.Mostar'daki merkezin 2014'te kurulduğunu anımsatan Dilber, salgın nedeniyle bu yıl kursların hem sınırlı katılımla fiziksel ortamda hem de online yapıldığını ifade etti.

Fiziki ortamdaki kurslara 60, online kurslara ise 35 civarında öğrencinin katıldığını aktaran Dilber, online konuşma kulübü de oluşturdukları bilgisini paylaştı.Dilber, salgınla mücadele kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği maskeleri okul, yetimhane ve huzurevlerine dağıtmaya başladıklarını aktararak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Mostar'da çocuklara yönelik atölye çalışmaları da yaptıklarını sözlerine ekledi.