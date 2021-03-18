Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti

AA

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki siperlerden cephedeki askerlere doğru baktığı hafızalara kazınmış fotoğrafının topraktan yapılmış resmi büyük beğeni topladı.

Bu anlamlı çalışmayı hazırladığı reklam filmi aracılığıyla geniş kitlelere de ulaştıran Turkcell, Çanakkale Savaşı'ndaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu tüm Türkiye'ye bir kez daha hatırlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları kaydetti:

"Şirket olarak bu topraklara olan bağlılığımızı ülkemize verdiğimiz hizmetlerle, yaptığımız yatırımlarla her fırsatta gösteriyoruz. Milletimize olan inancımız, üzerimizde taşıdığımız sorumluluğa aşkla bağlanmamızı sağlıyor. Kanlarının son damlasına kadar vatan toprağını müdafaa edip tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi kahramanlarını anmak amacıyla hepimiz için kutsal olan vatan topraklarından anlamı ve değeri çok büyük bir sanat eseri ortaya çıkardık. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz."