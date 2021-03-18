Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yılı dolayısıyla yurdun dört bir yanından getirilen vatan topraklarıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni resmeden özel olarak hazırlanmış bir tablo ortaya çıkardı.

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti
AA

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki siperlerden cephedeki askerlere doğru baktığı hafızalara kazınmış fotoğrafının topraktan yapılmış resmi büyük beğeni topladı.

Bu anlamlı çalışmayı hazırladığı reklam filmi aracılığıyla geniş kitlelere de ulaştıran Turkcell, Çanakkale Savaşı'ndaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu tüm Türkiye'ye bir kez daha hatırlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları kaydetti:

"Şirket olarak bu topraklara olan bağlılığımızı ülkemize verdiğimiz hizmetlerle, yaptığımız yatırımlarla her fırsatta gösteriyoruz. Milletimize olan inancımız, üzerimizde taşıdığımız sorumluluğa aşkla bağlanmamızı sağlıyor. Kanlarının son damlasına kadar vatan toprağını müdafaa edip tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi kahramanlarını anmak amacıyla hepimiz için kutsal olan vatan topraklarından anlamı ve değeri çok büyük bir sanat eseri ortaya çıkardık. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME