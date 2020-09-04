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Turkcell Holding, Turkcell'de 545.6 milyon adet nominal hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.



Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ödenmiş sermayesi 2.2 milyar lira olan Turkcell'de, MKK'ya başvuru yapılan hisseler sermayenin yaklaşık yüzde 24.8'ine denk geliyor.

KAP'ta yer alan ortaklık yapısına göre, söz konusu hisseler Turkcell Holding'in sahip olduğu 1.12 milyar lira nominal payın da yaklaşık yüzde 48.6'sını oluşturuyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF),Haziran ayında yaptığı açıklamada, Turkcell'in ana hissedarlarından şirketteki yüzde 26.2 dolaylı payı almak için anlaştığını duyurmuştu.

Bu kapsamda İsveçli telekom operatörü Telia Company'nin Turkcell'deki yüzde 24.02 dolaylı hissesini 530 milyon dolar karşılığında satarak çıkacağı belirtilmişti.



Turkcell hisseleri saat 16:47'de yüzde1.24 primle 14.66 liradan işlem görüyor.