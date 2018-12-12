Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, Fintur Holdings BV hisselerinin tamamının satışına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, Turkcell'in, sermayesinin yüzde 41,45'ine sahip olduğu Fintur Holdings'deki payların tamamını, Fintur'un diğer hissedarı Sonera Holding'e devretmek için bağlayıcı sözleşme imzaladığı bildirildi.
Satış işleminin bedelinin, yaklaşık 350 milyon avro olmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Hisse devrinin, Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell'in Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda attıkları önemli bir adımı duyurduklarını belirtti.
Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan, azınlık hissedarı oldukları Fintur'un devri konusunda, öncelikle Kcell'in Fintur tarafından satışının gerçekleştiğini aktaran Terzioğlu, şunları kaydetti:
"Bunu takiben, Turkcell olarak yüzde 41,45 orandaki Fintur hissemizi yaklaşık 350 milyon avro bedelle ortağımız Sonera Holding'e (Telia) devretmek üzere bağlayıcı anlaşma imzaladık. Ocak 2019'da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile net borç/FAVÖK oranımızın 1,5x seviyesinin altına inmesini ve sınırlı döviz açık pozisyonumuzun fazlaya dönüşmesini öngörüyoruz. Kapanış günü kurları ve taşınan değerlere bağlı olmak üzere, bu işlemin karlılığımıza yaklaşık 850 milyon lira katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yaratılan bu kaynakla dijital ve büyüme odağımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dünyanın dijital operatörü olma vizyonumuzun arkasında markamız, teknolojimiz, servis portföyümüz, insan kaynağımızla beraber, daha da güçlenen bilançomuz yer alacak."
FİNTUR HOLDİNGS DE KCELL HİSSELERİNİ DEVRETTİ
Öte yandan Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, Fintur Holdings BV'nin Kcell hisselerini devrine ilişkin yaptığı açıklama da KAP'ta yayımlandı.
Açıklamada, Fintur Holdings BV'nin, sermayesinin yüzde 51'ine sahip olduğu Kazakistan'da kurulu bağlı ortaklığı Kcell paylarının tamamının, Kazakistan Cumhuriyeti devleti tarafından kontrol edilen sabit hat operatörü Kazakhtelecom'a devredilmesi için bağlayıcı sözleşme imzalandığı bildirildi.
Satış işleminin yüzde 100 hisse için 771 milyon dolar firma değeri üzerinden öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Devir işlemine dair düzenleyici kuruluş onayları tamamlanmış olup, kapanış işlemlerini takiben nihai satış fiyatı belirlenecek ve kapanış işlemi gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.
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