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Turkcell'in TVF'ye hisse devrinde son aşamaya gelindi

Turkcell'in yüzde 26.2'lik hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na devri için gerekli izinler alındı. Hisse devir işleminin, Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanması ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

Turkcell'in hisse devrinde son aşamaya gelindi
HABERTURK.COM

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF),Turkcell hisselerinin yüzde 26.2’sini satın alarak Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındı.

Turkcell yayınladığı açıklamayla, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21 Ekim 2020 tarihinde Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Genel Kurul’da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylamaları istenecek.

Hisse devir işleminin, Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanması ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

'UYUŞMAZLIKLAR SON BULUYOR'

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer yaratma paydasında buluşturacak ve Turkcell’in en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız. Bu satın alma ile birlikte geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulurken Turkcell’de tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeffaf bir yapı sağlanıyor. Yeni dönemde Turkcell’de yüksek katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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