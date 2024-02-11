Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş JK United Payment'ı 2-1 yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment'ı 2-1 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, Beşiktaş JK United Payment ile evinde karşı karşıya geldiği derbi maçını 2-1'lik skorla kazandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada Galatasaray'ın gollerini Benan Altıntaş ve Ebru Topçu atarken, Beşiktaş JK United Payment'in golünü ise Donjeta Halilaj kaydetti.
Ligde 16. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 49'a çıkardı. Bu sezon 8. mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar ise 32 puanda kaldı.