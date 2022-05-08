Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından A Grubu'nda lider Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş Vodafone, üçüncü Fatih Vatanspor ve dördüncü Bitexen 1207 Antalyaspor play-off'a kaldı. B Grubu'nda da lider ALG Spor, ikinci Wulfz Fatih Karagümrük, üçüncü Konak Belediyespor ve dördüncü Hakkarigücü adlarını play-off'a yazdırdı.
Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor eşleşmeleri oluştu.
Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 28-20 Mayıs, rövanşları 4-5 Haziran'da oynanacak.
Gruplarında son 4 sırada yer alan Bitexen Sivasspor, Dudullu, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor, Yukatel Kayseri, Altay, Hatayspor, Kocaeli Bayan FK ve Kireçburnu, ligde kalabilmek için play-out oynayacak. Müsabakalar 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs'ta yapılacak.
- Son hafta skorları
Gruplarda yapılan son hafta maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu:
Altay-Ataşehir Belediyespor: 1-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor: 4-0
Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone: 0-10
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 3-2
Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu: 3-1
- B Grubu:
Hakkarigücü-Trabzonspor: 2-4
Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor: 1-3
Bitexen Sivasspor-Dudullu: 4-2
Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor: 3-0 (Hükmen-Konuk takım maça çıkmadı)
Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri: 3-0 (Hükmen-Kayseri temsilcisi maça çıkmadı)
Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor: 0-4
- Puan durumları
Ligde tamamlanan normal sezonun ardından oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. FENERBAHÇE
|22
|19
|1
|2
|104
|15
|89
|58
|2. BEŞİKTAŞ VODAFONE
|22
|19
|0
|3
|104
|18
|86
|57
|3. FATİH VATANSPOR
|22
|15
|2
|5
|45
|19
|26
|47
|4. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR
|22
|15
|2
|5
|51
|24
|27
|47
|5. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|22
|15
|2
|5
|76
|16
|60
|47
|6. KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|22
|12
|2
|8
|50
|34
|16
|38
|7. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|8
|1
|13
|30
|51
|-21
|25
|8. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|8
|0
|14
|34
|38
|-4
|24
|9. ALTAY
|22
|4
|1
|17
|21
|91
|-70
|13
|10. HATAYSPOR
|22
|3
|3
|16
|20
|62
|-42
|12
|11. KOCAELİ BAYAN FK
|22
|3
|1
|18
|27
|104
|-77
|10
|12. KİREÇBURNU
|22
|2
|3
|17
|14
|104
|-90
|9
B Grubu:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. ALG SPOR
|22
|19
|2
|1
|93
|3
|90
|59
|2. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|22
|16
|4
|2
|52
|14
|38
|52
|3. KONAK BELEDİYESPOR
|22
|12
|7
|3
|36
|16
|20
|43
|4. HAKKARİGÜCÜ
|22
|13
|4
|5
|46
|18
|28
|43
|5. BİTEXEN ADANA İDMANYURDU
|22
|10
|5
|7
|40
|30
|10
|35
|6. GALATASARAY HEPSİBURADA
|22
|8
|5
|9
|35
|31
|4
|29
|7. ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|7
|4
|11
|32
|35
|-3
|25
|8. TRABZONSPOR
|22
|7
|3
|12
|28
|33
|-5
|24
|9. BİTEXEN SİVASSPOR
|22
|6
|1
|15
|18
|50
|-32
|19
|10. DUDULLU
|22
|5
|3
|14
|20
|59
|-39
|18
|11. YUKATEL KAYSERİ
|22
|4
|3
|15
|11
|67
|-56
|15
|12. İLKADIM BELEDİYESİ YABANCILAR PAZARI
|22
|3
|3
|16
|20
|75
|-55
|12
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