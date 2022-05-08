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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı. Grupları ilk 4 sırada bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş Vodafone, Fatih Vatanspor, Bitexen 1207 Antalyaspor, ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük, Konak Belediyespor ve Hakkarigücü şampiyonluk için play-off'ta mücadele edecek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından A Grubu'nda lider Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş Vodafone, üçüncü Fatih Vatanspor ve dördüncü Bitexen 1207 Antalyaspor play-off'a kaldı. B Grubu'nda da lider ALG Spor, ikinci Wulfz Fatih Karagümrük, üçüncü Konak Belediyespor ve dördüncü Hakkarigücü adlarını play-off'a yazdırdı.

Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor eşleşmeleri oluştu.

Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 28-20 Mayıs, rövanşları 4-5 Haziran'da oynanacak.

Gruplarında son 4 sırada yer alan Bitexen Sivasspor, Dudullu, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor, Yukatel Kayseri, Altay, Hatayspor, Kocaeli Bayan FK ve Kireçburnu, ligde kalabilmek için play-out oynayacak. Müsabakalar 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs'ta yapılacak.

- Son hafta skorları

Gruplarda yapılan son hafta maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:

Altay-Ataşehir Belediyespor: 1-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor: 4-0

Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone: 0-10

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 3-2

Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu: 3-1

- B Grubu:

Hakkarigücü-Trabzonspor: 2-4

Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor: 1-3

Bitexen Sivasspor-Dudullu: 4-2

Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor: 3-0 (Hükmen-Konuk takım maça çıkmadı)

Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri: 3-0 (Hükmen-Kayseri temsilcisi maça çıkmadı)

Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor: 0-4

- Puan durumları

Ligde tamamlanan normal sezonun ardından oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 22 19 1 2 104 15 89 58
2. BEŞİKTAŞ VODAFONE 22 19 0 3 104 18 86 57
3. FATİH VATANSPOR 22 15 2 5 45 19 26 47
4. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 22 15 2 5 51 24 27 47
5. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 22 15 2 5 76 16 60 47
6. KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR 22 12 2 8 50 34 16 38
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER 22 8 1 13 30 51 -21 25
8. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 22 8 0 14 34 38 -4 24
9. ALTAY 22 4 1 17 21 91 -70 13
10. HATAYSPOR 22 3 3 16 20 62 -42 12
11. KOCAELİ BAYAN FK 22 3 1 18 27 104 -77 10
12. KİREÇBURNU 22 2 3 17 14 104 -90 9

B Grubu:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. ALG SPOR 22 19 2 1 93 3 90 59
2. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 22 16 4 2 52 14 38 52
3. KONAK BELEDİYESPOR 22 12 7 3 36 16 20 43
4. HAKKARİGÜCÜ 22 13 4 5 46 18 28 43
5. BİTEXEN ADANA İDMANYURDU 22 10 5 7 40 30 10 35
6. GALATASARAY HEPSİBURADA 22 8 5 9 35 31 4 29
7. ÇAYKUR RİZESPOR 22 7 4 11 32 35 -3 25
8. TRABZONSPOR 22 7 3 12 28 33 -5 24
9. BİTEXEN SİVASSPOR 22 6 1 15 18 50 -32 19
10. DUDULLU 22 5 3 14 20 59 -39 18
11. YUKATEL KAYSERİ 22 4 3 15 11 67 -56 15
12. İLKADIM BELEDİYESİ YABANCILAR PAZARI 22 3 3 16 20 75 -55 12

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