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Koronavirüs ile mücadele için alınan önlemler kapsamında öncelikle perakende markalarının aldığı mağaza kapatma ve çalışma saatlerindeki değişiklik kararlarına telekomünikasyon sektörü de eklendi.

Turkcell, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde (AVM) yer alan mağazalarını kapatacağını duyurdu.

ÇALIŞMA SAATLERİ DE DEĞİŞTİ

Alınan karar kapsamında Turkcell’in diğer mağazalarında ise çalışma saatleri değiştirildi. Buna göre AVM’lerin dışında bulunan Turkcell mağazaları, pazar günleri hariç 12:00 - 18:00 arasında çalışacak.

Konuyla ilgili olarak Turkcell’den abonelerine yapılan bildirimde, alınan kararlar şu ifadelerle duyuruldu:

“Değerli Turkcell'liler, Covid-19 ile mücadeleye yöelik önlemlerimiz kapsamında AVM iç mağazalarımız bugün itibariyle kapanacak, kesintisiz iletişim için diğer magazalarımız Pazar hariç her gün 12:00-18:00 arası hizmete devam edecektir. Sağlıklı günler dileriz.”