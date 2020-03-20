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Turkcell koronavirüs nedeniyle AVM'lerdeki tüm mağazalarını kapatıyor

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatan sektörlere telekomünikasyon da eklendi. Turkcell, AVM'lerdeki tüm mağazalarını kapatacağını, diğerlerinde de çalışma saatlerini 12:00 - 18:00 arasıyla sınırlandıracağını duyurdu.

Turkcell koronavirüs
HABERTURK.COM

Koronavirüs ile mücadele için alınan önlemler kapsamında öncelikle perakende markalarının aldığı mağaza kapatma ve çalışma saatlerindeki değişiklik kararlarına telekomünikasyon sektörü de eklendi.

Turkcell, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde (AVM) yer alan mağazalarını kapatacağını duyurdu.

ÇALIŞMA SAATLERİ DE DEĞİŞTİ

Alınan karar kapsamında Turkcell’in diğer mağazalarında ise çalışma saatleri değiştirildi. Buna göre AVM’lerin dışında bulunan Turkcell mağazaları, pazar günleri hariç 12:00 - 18:00 arasında çalışacak.

Konuyla ilgili olarak Turkcell’den abonelerine yapılan bildirimde, alınan kararlar şu ifadelerle duyuruldu:

“Değerli Turkcell'liler, Covid-19 ile mücadeleye yöelik önlemlerimiz kapsamında AVM iç mağazalarımız bugün itibariyle kapanacak, kesintisiz iletişim için diğer magazalarımız Pazar hariç her gün 12:00-18:00 arası hizmete devam edecektir. Sağlıklı günler dileriz.”

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