Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunan ve Türkiye’nin ilk müzesi olarak bilinen, ülkemizin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Aya İrini’de gerçekleşecek.

Klasik müzikseverler, düzenlenecek konserler serisinde dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerini 25 Mayıs – 29 Ekim tarihleri arasında Turkcell Platinum’in Ana Sponsorluğunda dinleme şansı bulacaklar.

Aya İrini’nin büyülü atmosferinde Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konser serisinde müzikseverler, David Helfgott, Karsu, Sarah Chang, Ye-Eun Choi & Dmitry Shishkin, Olga Scheps, Fazıl Say, Berlin Staatskapelle String Quartet ve bu sene An Epic Symphony § Sertab Erener ile buluşacaklar.

29 Ekim gecesi gerçekleşecek An Epic Symphony § Sertab Erener konserinin birinci bölümünde ise Nejat İşler’in ilk kez Night Flight Symphony Orchestra’sı eşliğinde sergileyeceği performansı dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak...

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight dinleyicisine Bahçede Kim Var? konseptiyle Batu Mutlugil, Tuncer Tunceli, Deniz Tuzcuoğlu, Bilge Kösebalaban, Göksenin, Doğan Duru ve daha bir çok isim ile Aya İrini’nin bahçesinde mini konserler ve çok özel performanslar sunacak.

Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserlerinin biletleri ise biletix.com.tr’den ve etkinlik günü Burgan Bank Etkinlik Gişesinden temin edilebilecek.

Konserler ve Tarihleri:

25 Mayıs DAVID HELFGOTT

06 Temmuz KARSU

7 Eylül SARAH CHANG

28 Eylül YE-EUN CHOI & DMITRY SHISHKIN

12 Ekim OLGA SCHEPS

19 Ekim FAZIL SAY

26 Ekim BERLIN STAATSKAPELLE STRING QUARTET

29 Ekim AN EPIC SYMPHONY & SERTAB ERENER