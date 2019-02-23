Turkcell, spor yatırımlarını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda TURKSPORU dergisi ve internet sitesini yaratan şirket, 25 spor branşında, toplamda 600 milyon TL’nin üzerinde maddi destekle, 34 binden fazla sporcuyu desteklediğini açıkladı.
'260 BİNDEN FAZLA ERİŞİM YAKALADIK'
Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Biz sadece sponsorlukla spor iletişimi yapan bir firma değiliz. Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna, bilardodan yüzmeye kadar sponsorluk desteğimiz devam ediyor. Ama aynı zamanda TURKSPORU’nun ileri gitmesi için tüm branşlara yönelik bilinirlik yaratmaya, bilgi seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. TURKSPORU dergisi bu amaçla hayata geçirildi. İki sayısı yayımlanan dergimizde 260 binden fazla erişim yakaladık" dedi.
Yiş, bu yolda ikinci büyük adımlarının TURKSPORU internet sitesi olduğunu aktararak, “Ocak ayının sonunda hayata geçirdiğimiz bu sitemizi, her gün geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.
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