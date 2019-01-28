Turkcell, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak, onları dijital dünyaya hazırlamak ve dijital vatandaşlık yetenekleri kazandırmak amacıyla "Dijital Zeka DQ" platformunu hayata geçirdi.

8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla, çocukların oyunlaştırılmış eğitim platformunda dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varması ve kendilerini korumayı öğrenmesi hedefleniyor.

DQ Enstitüsü ile yapılan iş birliği ile Türkiye'ye getirilen Dijital Zeka DQ eğitimi kapsamında hazırlanan interaktif içeriklerle, sekiz başlık altında dijital zeka yeteneklerini kazandırılması öngörülüyor.

'DİJİTAL DÜNYADA FIRSATLARIN YANINDA RİSKLER DE VAR'

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Akıllı cihazlar sadece 10 yıldır hayatımızda ve şu an 10 yaşında olan çocuklar bu teknolojiyi deneyimleyen ilk kuşak. Dijital dünya ve teknoloji, çocuklar için olağanüstü fırsatların yanı sıra bazı riskleri de barındırıyor. Öğrenciler keşfetmek, iletişime geçmek ve öğrenmek için internetin ve mobil teknolojilerin gücünü kullanıyor. Ancak bu durum sanal zorbalık, mahremiyet sorunları, internette güvenilir kaynak bulmanın güçlüğü gibi pek çok problemi de, ailelerin ve eğitimcilerin gündemine taşıyor dedi.

Çocukların sanal risklere karşı bilinçlendirmenin ve geleceğe hazırlamanın gerekliliğini vurgulayan Terzioğlu, "Dijital Zeka Küresel Etki Raporu Araştırması'nın sonuçlarına göre Türkiye’de çocukların siber tehditlere maruz kalma olasılığı yüzde 47. Bu risk oranını en düşük düzeye indirmeliyiz, DQ ile hedefimiz budur. Çocuklarımıza güvenli öğrenme alanları yaratarak Türkiye’nin dijital dünyada söz sahibi olması için çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

'BUGÜNÜN ÇOCUKLARI KRALLARIN SAHİP OLMADIĞI İMKANLARA SAHİP'

Dijital Zeka DQ platformu tanıtımında konuşan Dijital Zeka (DQ) kavramının yaratıcısı Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park da, "Günümüz çocukları, telefon ve tabletler hem milyonlarca kişiye açılıyor hem de dünya tarihinin tüm bilgi birikimine. Geçmişin kralları bile bu imkana sahip değildi. Çocukların ellerinde büyük bir güç var ama bu gücü nasıl doğru kullanılacağı öğrenilmeli. İşte Dijital Zeka platformunu bu amaçla oluşturduk" dedi.

Park, "Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Muhteşem Süleyman bu topraklardan çıktı. Bu topraklar müthiş liderler çıkarma potansiyeline sahip. Türkiye'nin stratejik lokasyonu var ve bu topraklarda bilgeliğe çok değer veriliyor. Dijital Zeka tamamen bilgelikle alakalı. Bugünü çocukları geleceğin dijital liderleri olabilir" dedi.

"UNESCO TARAFINDAN DESTEKLENİYOR"

Dijital Zeka platformu hakkında bilgiler paylaşan Park, "Oyun tabanlı bir eğitim sistemi olan DQ, çocuğun dijital zekasını ölçümlüyor ve aynı zamanda hem aileleri hem de okulları eğitim sürecinin içine dahil ediyor. Proje ile çocuklar eğitime interaktif bir şekilde katılıyor, animasyonlar, çizgi romanlar, oyunlar ve basılı eğitim materyaller ile eğitimleri destekleniyor. Bu özellikleri sayesinde DQ, UNESCO tarafında onaylanan tek dijital zeka eğitim içeriği olarak dikkat çekiyor” açıklamasını yaptı.

SEKİZ ÖZEL YETENEK KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yapılan açıklamaya göre, Dijital Zeka eğitimi kapsamında hazırlanan interaktif içeriklerle, sekiz başlık altında dijital zeka yeteneklerinin kazandırılması amaçlanıyor. Bu başlıkların ise, Dijital Vatandaşlık Kimliği, Ekran Süresi Yönetimi, Siber Zorbalık Yönetimi, Siber Güvenlik Yönetimi, Dijital Empati, Dijital Ayak İzi Yönetimi, Eleştirel Düşünme ve Gizlilik Yönetimi olduğu belirtildi.