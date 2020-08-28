Türkçenin Kuzey Afrika'da filizlenen tohumları:

AA

Türkçe dil yeteneklerini geliştirmek isteyen bir grup Tunuslu genç tarafından 2013'te kurulan kulübün faaliyetleri yıllar içerisinde dil öğreniminin ötesine geçerek, Türk kültürüne karşı sevgi besleyen gençlerin toplandığı bir platform haline geldi.

Kulüp, dil pratiği sunma imkanının yanında gerek düzenledikleri sosyal etkinlikler ve yardım kampanyalarıyla, gerekse çıkardıkları Türkçe dergiyle binlerce Tunuslu gence ulaşıyor.

Kulüp üyelerinin Türkçe hazırladıkları makale, hikaye ve şiirlerinin yayımlandığı "AY-YILDIZ" isimli dergi ise Akdeniz'in öte yakasındaki bu topraklarda, Türkiye'ye ve Türk diline karşı beslenen teveccühün en somut örneklerinden birini teşkil ediyor.

- "Kulüp, bana dilimi geliştirme fırsatı sundu"

Bu yıl derginin 5. sayısını çıkarmak için maddi güçlüklere rağmen hummalı çalışmalarını sürdüren Tunus Türkçe Kulübü'nün üyeleri, AA muhabirine konuştu.

Kulübün kurucu üyelerinden Sarra Rhouma, kendisinin Türkçe öğrenim süreci hakkında şunları söyledi:

"Önceleri sözlerini anlamadan da olsa Türkçe şiirler dinlerdim. Sonra bu şiirleri, dilim döndüğünce okumaya başladım. En sonunda da sözleri anlamak için Türkçe öğrenmeye karar verdim. Bu yüzden lisede ve üniversitede seçmeli ders olarak Türkçe dersleri aldım. Benim gibi Türkçesini geliştirmek isteyen arkadaşlarımla buluştuğumuz bu kulüp de bana dilimi geliştirme fırsatı sundu. Artık burada bir aile haline geldik. Kendi Türkçe dergimizi çıkarıyor, geziler düzenliyor, yardım faaliyetleri organize ediyoruz. Türkiye'yi ve Türk kültürünü gerçekten çok seviyoruz.''

Kulübün Türk Halk Müziği tutkunu üyelerinden Nizar Larbi, türkülere olan sevgisini yansıtmak için sözlerine "Tanrı'dan diledim" isimli türküyü söyleyerek başladı.

Larbi, "Ben hissediyorum ki; türküleriniz bizim kültürümüze çok benziyor. Çok ortak duygular var. Benim için çok yakın." dedi.

- "Kültür olarak bize yakın buluyorum"

Tunus Üniversitesinde hukuk eğitimine devam ederken yan dal olarak Türk dili eğitimi almayı seçen Ghofrane Ouerghi, Türkçeyi nasıl öğrendiğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Benim için Türkiye sevgisi, dizilerle başladı. Bir gün bir Türk dizisi izledim, Türkçe öğrenmeye karar verdim. Fransızca veya İtalyanca da okuyabilirdim ama Türkçeyi seçtim. Çünkü kültür olarak bize yakın buluyorum. Türkiye'ye dair her şey çok harika geliyor, özellikle de yemekleriniz.''

- "Türk ve Tunus bayrağı olan tabelalar dahi söktürüldü"

Tunuslu gençlerin Türk kültürüne olan derin ilgileri, Türk kamu diplomasinin önemli başarı örneklerinden biri olsa da bu başarıların ardında mücadele öyküleri yatıyor.

Tunus Üniversitesi Beşeri İlimleri Fakültesinde Türkçe eğitim veren Dr. Musa Kara, yaşanan süreci değerlendirdi.

Türkçenin, Tunuslu öğrenciler arasında en popüler ikinci yabancı dil olduğunu belirten Kara, "Öyle ki, üniversitede dersleri açılan İspanyolca, İtalyanca, Rusça gibi seçmeli yabancı dil derslerine yapılan toplam başvuru sayısı, Türkçe dersine gelen başvuruların yarısının da altında." diye konuştu.

Kara, Tunus Türkçe Kulübü'nün koordinatörlüğünü de yürüttüğünü vurgulayarak, Türkçe eğitimi verirken yaşadıkları sıkıntılara da değindi.

Özellikle Tunus medyasında Fransız hakimiyetinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"Fransa, kendi egemenlik alanı olarak gördüğü bu bölgede, Türkçe eğitimden rahatsız, bu konuda baskıları hissediyoruz. Örneğin, okul yönetimlerine baskı yaparak, dersimize girecek öğrenci sayısına kota koydurabiliyor. En son Manar Üniversitesinden 2 bin kadar öğrencinin Türkçe dersi talebi olmasına rağmen sınıf açılmadı. Dahası bir sınıfa astığımız, üzerinde Türk ve Tunus bayrağı olan tabelalar dahi söktürüldü. Ancak bundan yılacak değiliz. Onlar kendilerine düşeni yapıyor, bizler de Türk eğitmenler olarak üzerimize düşeni yaparak yola devam edeceğiz."

Kara, Tunus Türkçe Kulübü olarak bugüne kadar desteğini sunan Türk kurumlarına müteşekkir olduklarını belirterek, "Desteklerin devam etmesi durumunda burada çok cüzi bütçelerle çok büyük işlere imza atabiliriz, Tunus'u Türkçe'nin Afrika'ya açılan kapısı haline getirebiliriz." dedi.

- Tunus'ta Türkçe seçmeli ders 2013'te başlamıştı

Tunus'ta eğitim kurumlarında Türkçe seçmeli dersin müfredata konulması uygulaması, 2013'te iki ülke arasında imzalanan bir protokolle başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2016'da Tunus'a 3 akademisyen ve 10 okutman gönderilmişti.

Yunus Emre Enstitüsü koordinatörlüğünde bu akademisyen ve okutmanlarca Tunus’ta birçok eğitim kurumunda "gönüllü seçmeli ders" olarak Türkçe eğitimi verilmeye devam etmektedir.