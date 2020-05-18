Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Türk sinemasının duayeni Türker İnanoğlu, 84 yaşına girdi. İnanoğlu, Türk sinemasına yönetmen, senarist, yapımcı, yönetmen yardımcısı, kurgucu, sinema meslek birlikleri kurucusu ve başkanı, sinema salonu işletmecisi olarak 63 yıldır sinema sektörüne hizmette bulunuyor.

Türker İnanoğlu, futbolcuyken yediği bir tekme nedeniyle çene kemiğinin kırılması sonucu yeşil sahalara veda ettikten sonra grafikerliğe, oradan da sinemaya yöneldi.

Türkan Şoray'ı keşfeden Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın tarafından hayatı kurtarıldı.

Türker İnanoğlu, 230 kez ödüllendirildi. O ödüllerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2018'de aldı.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN KARİYERİ