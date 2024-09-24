'Türker İnanoğlu Sergisi' İstanbul Sinema Müzesi’nde

Açıldığı günden bu yana, “Nazarin: Bir Başyapıtın Hikayesi”, Stanley Kubrick, Steve McCurry ve Fans of Galaxy gibi çok ses getiren sergileri sanatseverlerle buluşturan İstanbul Sinema Müzesi şimdi de yakın tarihte kaybettiğimiz, Türk sinemasına damgasını vurmuş olan yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan “Bay Sinema” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sinema endüstrisinin Türkiye’deki gelişiminde başrol oyuncularından biri olan, vizyon ve girişimcilik ruhuyla birçok “ilk”e imza atan Türker İnanoğlu anısına hayata geçirilen “Bay Sinema: Türker İnanoğlu” sergisi, Türk sinemasının yakın tarihine de ışık tutuyor.