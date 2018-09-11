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Türkerler, 2 ayrı gayrimenkul projesiyle kazanç kampanyasına imza atıyor

Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine duyduğu güven ile yatırımlarını sürdüren Türkerler Holding, gayrimenkul projelerinde hem Türkiye’nin hem de yatırımcının kazançlı çıkacağı bir kampanya başlattı. Türkerler, Mahall Bomonti İzmir ve Mahall Ankara projelerindeki ofis ve konutları, %10 indirimin yanı sıra, %10 peşinat ve 60 aya kadar 0,98 faiz avantajı ile satışa çıkarıyor

11.09.2018 - 15:30 | Güncelleme:

Türkerler Holding, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine duyduğu güveni yeni bir kampanya ile destekliyor. Türkerler, Mahall Bomonti İzmir ve Mahall Ankara projelerinde yer alan konut ve ofisleri çok özel kampanya avantajlarıyla satışa sunuyor. Kampanya kapsamında Mahall projelerinde % 10 indirimin yanı sıra; % 10 peşinat, 12 ve 24’üncü aylarda % 15’lik ara ödeme ve % 0,98 faiz oranı ile 60 ay vade planı uygulanıyor.

 Mahall Bomonti İzmir, ayrıcalıklı bir yaşam sunacak

Sektörde 25. yılını dolduran Türkerler İnşaat tarafından, İzmir’in kalbi Alsancak Limanı’nın karşısında, tüm körfeze hakim konumda yükselen Mahall Bomonti İzmir, adını konumlandığı bölgedeki tarihi Bomonti fabrikasından alıyor. 45 bin m2 arazi üzerinde konumlanan projede farklı yaşam tarzlarına göre alternatif daire seçenekleri sunuluyor. Residence anlayışı ile beş yıldızlı otel hizmeti sağlanacak olan konutlar, eşyalı stüdyo, 1+1, 1+1 loft dairelerin yanı sıra 2+1, 3+1 ve 3+1 loft daireler şeklinde satışa sunuluyor. Proje bünyesinde büyüklükleri 88 ile 1.670 metrekare arasında değişen ofisler de yer alıyor.

Mahall Bomonti İzmir’de fiyatlar, seçilen daire ya da ofisin tipine göre değişiyor. Projede daire fiyatları 554 bin TL ile 1 milyon 980 bin TL arasında değişiyor. Ofis fiyatları ise 907 bin TL’den başlıyor. “Şimdi Kazanma Vakti Türkiye” kampanyasıyla % 10 indirimin yanı sıra;% 10 peşinat, 12 ve 24’üncü aylarda % 15’lik ara ödeme ve % 0,98 faiz oranı ile 60 ay vade planı uygulanıyor. Peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı sunuluyor.

Tüm ulaşım olanaklarına yakınlığıyla; Konak, Alsancak, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka’nın birleştiği noktada yükselen Mahall Bomonti İzmir, Doğuş Grubu iştiraki d.ream’in birbirinden değerli kültür-sanat performanslarıyla şehrin nabzını tutan benzersiz konsepti bomontiada’yı da şehre getiriyor. ‘bomontiada’ konsepti, İzmir’de yeme-içme, eğlence, alışveriş, iş ve sosyal yaşam alanında trendleri belirleyecek The Populist, Monochrome ve Babylon’un yanı sıra ilk kez burada kapılarını açacak yepyeni konseptleriyle İzmir’in çehresine daha da keyif ve kalite katacak.

Mahall Ankara’da sınırlı sayıda konut ve ofis kaldı

Ankara’nın en prestijli aksı olan Eskişehir Yolu üzerinde yer alan Mahall Ankara, ofis, konut ve alışveriş olanaklarını tek projede buluşturuyor. Yaşamın tüm hızıyla devam ettiği Mahall Ankara, merkezi konumu; seçkin üniversitelere, kamu kurumları ve hastanelere yakınlığı ile öne çıkıyor.

Metrekaresi 43 ile 244 metrekare arasında değişen konutlar, 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4,5+1 olmak üzere farklı yaşam tarzlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Projede, yatay ya da kule olmak üzere ihtiyaca yönelik sunulan ofis alanlarının büyüklüğü 104 ila 2 bin 322 metrekarearasında değişiyor.

Mahall Ankara’da fiyatlar, seçilen daire ya da ofisin tipine göre farklılık gösteriyor. Projede daire fiyatları 430 bin TL ile 1 milyon 367 bin TL arasında değişiyor. Ofis fiyatları ise 790 bin TL’den başlıyor. “Şimdi Kazanma Vakti Türkiye” kampanyasıyla % 10 indirimin yanı sıra;% 10 peşinat, 12 ve 24’üncü aylarda % 15’lik ara ödeme ve % 0,98 faiz oranı ile 60 ay vade planı uygulanıyor. Peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı sunuluyor.

Basketbol sahası, fitness, açık yüzme havuzu, tenis ve sauna gibi olanakları bulunan Mahall Ankara rezidansları, sakinlerine konforu üst düzeyde yaşatıyor. Proje içerisinde yer alan ve prestijli markalar karmasından oluşan Mahall Meydan Alışveriş Merkezi, rezidans sakinlerine şehir trafiğine girmeden alışveriş ve keyifli mola imkanı sağlıyor.

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